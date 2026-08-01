El plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras la resolución de la Justicia italiana
En medio del conflicto con Wanda Nara y tras el fallo adverso que devuelve a sus hijas a la Argentina, Icardi se mostró feliz junto a la actriz.
Mientras continúa el conflicto judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi eligió enfocarse en su presente personal y volvió a mostrarse muy cercano a la China Suárez. La pareja compartió un relajado plan de fin de semana pocas horas después de que se conociera la resolución de la Justicia italiana sobre los pasaportes de las hijas del futbolista.
Fue la propia Wanda quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje en el que celebró el fallo: "La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia... Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'".
El plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras la resolución de la Justicia italiana
Lejos de quedar envuelto en la polémica, el delantero decidió disfrutar de la tarde junto a la actriz, dejando en evidencia el buen momento que atraviesan como pareja.
A través de sus historias de Instagram, la China Suárez mostró distintos videos de un paseo en lancha. En las imágenes se pudo ver a ambos relajados, sonrientes y compartiendo la salida con Magnolia y Amancio, en una jornada marcada por el buen clima y la tranquilidad.
Qué dijo Mauro Icardi tras la resolución de la Justicia italiana
Después de que la Justicia italiana autorizara la emisión de los pasaportes de Francesca e Isabella sin requerir su firma, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la decisión judicial y explicar cómo interpreta el alcance del fallo en medio de la disputa que mantiene con Wanda Nara.
En su descargo, el futbolista sostuvo que la resolución no representa un revés para su posición, sino todo lo contrario. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", escribió.
A continuación, el delantero volvió a hacer referencia al proceso de restitución internacional que sigue adelante y reiteró su rechazo a que las niñas residan en la Argentina. "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.
Icardi también explicó por qué, según su visión, acceder a firmar la documentación habría significado contradecir la postura que sostiene desde que comenzó el conflicto. "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", señaló.
Para cerrar su mensaje, el jugador remarcó cuál considera que debe ser la prioridad en medio del enfrentamiento judicial. "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario