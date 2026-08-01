El plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras la resolución de la Justicia italiana

En su descargo, el futbolista sostuvo que la resolución no representa un revés para su posición, sino todo lo contrario. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", escribió.

A continuación, el delantero volvió a hacer referencia al proceso de restitución internacional que sigue adelante y reiteró su rechazo a que las niñas residan en la Argentina. "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

Icardi también explicó por qué, según su visión, acceder a firmar la documentación habría significado contradecir la postura que sostiene desde que comenzó el conflicto. "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", señaló.

Para cerrar su mensaje, el jugador remarcó cuál considera que debe ser la prioridad en medio del enfrentamiento judicial. "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó.