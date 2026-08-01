Murió el actor Enrique Otranto, figura del teatro, el cine y la televisión argentina

Su nombre también quedó ligado a "Teatro Abierto 83", una de las iniciativas culturales más importantes de la década del 80 en Argentina. Dentro de ese movimiento participó de la obra "Hoy se comen al flaco", formando parte de un período clave para la escena nacional.

En paralelo, Otranto desarrolló una importante carrera frente a las cámaras. En cine integró los elencos de películas reconocidas como Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Tacos altos, Correccional de mujeres, Siempre es difícil volver a casa, El sueño de los héroes, La discoteca del amor y Ay, Juancito.

A través de esos proyectos, trabajó con destacados realizadores y compartió escenas con figuras relevantes de la industria audiovisual argentina, sumando una extensa lista de personajes a su trayectoria.

La televisión fue otro de los ámbitos donde dejó su marca. Participó en ciclos y ficciones como Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre, Los especiales de ATC, Lo imperdonable, Mesa de Noticias, Agustina, La Casa Nostra, La bonita página, El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena, Un cortado - historias de café, Es de noche y el Chantecler y la versión televisiva de Esperando la carroza.