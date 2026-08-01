Murió el actor Enrique Otranto, figura del teatro, el cine y la televisión argentina
El artista falleció a los 78 años tras construir una sólida carrera. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.
El espectáculo argentino está de luto por la muerte de Enrique Hugo Abel Otranto, quien partió a los 78 años luego de una vida dedicada al arte. El actor construyó una carrera de más de cinco décadas y se destacó en escenarios teatrales, producciones cinematográficas y recordadas ficciones televisivas.
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que informó que el intérprete murió ayer 31 de julio y envió sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Otranto, nacido el 2 de diciembre de 1947, formaba parte de la institución desde 1974, donde estaba registrado como afiliado.
"Despedimos al actor Enrique Otranto, quien desarrolló una extensa trayectoria artística en el teatro, el cine y la televisión argentina. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron desde la entidad.
La trayectoria de Enrique Otranto
A lo largo de su recorrido artístico, el teatro ocupó un lugar central. Sus primeros años estuvieron vinculados al café concert, donde junto a Danilo Devizia protagonizó distintas propuestas, entre ellas "¡Y dos de cuerpo!", un espectáculo que llegó a presentarse en diferentes salas y espacios del país.
Con una carrera que se extendió durante años, participó en una amplia variedad de obras teatrales. Entre sus trabajos más destacados aparecen "¡No te mueras nunca!", "El misántropo", "El chalé de Gardel", "Las aventuras de Paloma", "Lily-Lily", "Escándalo internacional", "Las ridículas preciosas", "Soufflé", "A la lata, al latero (historia de un pueblo entero)", "El Zorro", "Dando pasos", "Dos señores malcriados", "Diatriba de amor contra un hombre sentado", "Las de enfrente", "Cuatrimonios" y "Me llamo Juan Ramón Jiménez".
Su nombre también quedó ligado a "Teatro Abierto 83", una de las iniciativas culturales más importantes de la década del 80 en Argentina. Dentro de ese movimiento participó de la obra "Hoy se comen al flaco", formando parte de un período clave para la escena nacional.
En paralelo, Otranto desarrolló una importante carrera frente a las cámaras. En cine integró los elencos de películas reconocidas como Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Tacos altos, Correccional de mujeres, Siempre es difícil volver a casa, El sueño de los héroes, La discoteca del amor y Ay, Juancito.
A través de esos proyectos, trabajó con destacados realizadores y compartió escenas con figuras relevantes de la industria audiovisual argentina, sumando una extensa lista de personajes a su trayectoria.
La televisión fue otro de los ámbitos donde dejó su marca. Participó en ciclos y ficciones como Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre, Los especiales de ATC, Lo imperdonable, Mesa de Noticias, Agustina, La Casa Nostra, La bonita página, El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena, Un cortado - historias de café, Es de noche y el Chantecler y la versión televisiva de Esperando la carroza.
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