Nequi Galotti se emocionó al recordar a su hermano con autismo

En este sentido, Nequi habló sobre la discriminación: “A partir de esto, tengo una anécdota que me marcó para toda la vida. Fue la primera gran historia de inclusión que tuve. Nosotros éramos chiquitos y estábamos invitados a un casamiento familiar. Recuerdo lo felices que nos habíamos puesto cuando mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a la modista a que nos haga unos vestidos preciosos y a mi hermano también, un traje muy elegante".

"Estábamos esperando ese día con ansias hasta que llegó y partimos los cinco en el auto. Al rato llegamos a un restaurante muy lindo pero donde no había ninguna fiesta, entonces le preguntamos a mi papá dónde estaban todos los invitados. En ese momento, mi papá nos confesó que dos días antes les habían avisado que mi hermano Marcelo no podía asistir a la boda porque no lo querían en la ceremonia, así fue que ellos decidieron que igual nos vistiéramos de fiesta y fuéramos a celebrar en familia. Esa fue la primera vez que aprendimos lo que era estar juntos y unidos y cómo nunca teníamos que discriminar a nadie”, rememoró.

La exmodelo que todavía se emociona al recordar a su hermano, contó que él falleció en el 2019, a los 63, y que tanto ella como su hermana Lucía lo acompañaron hasta el último momento de su vida. “Yo soy quien soy por Marcelo, nuestra historia de familia estuvo marcada por él. Vivan el momento con mucho amor y mucha felicidad”, manifestó.