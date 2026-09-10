Axel rompió el silencio tras la denuncia por acoso sexual, negó todo y habló de una posible "extorsión"

Axel negó la acusación en su contra y habló del reclamo económico

Durante la conversación, el artista también se refirió al momento en el que tomó conocimiento formal del reclamo. Según explicó, aproximadamente un mes y medio atrás recibió una carta documento y posteriormente hubo una instancia de mediación.

"Recibo una carta documento, vamos a una mediación y un reclamo que originalmente era de 2 millones y pico, termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente", afirmó.

Axel rechazó de manera terminante haber mantenido un comportamiento inapropiado con la denunciante y, siempre de acuerdo con lo relatado por Smith, aseguró que sus abogados analizan cuáles serán los próximos pasos legales.

"Pili, vos me conocés, sabés qué clase de persona soy. Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación", expresó.

Al mismo tiempo, el cantante diferenció la acusación del conflicto económico y aseguró estar dispuesto a afrontar cualquier monto que efectivamente haya quedado pendiente por el trabajo realizado.

"Ahora, si existe una deuda real, la quiero pagar. Dije, díganme cuánto quedó pendiente, me ocupo yo personalmente y reconozcamos incluso el tiempo transcurrido. No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo", manifestó.

Sin embargo, dejó en claro que no aceptará el monto que, según su versión, actualmente forma parte del reclamo: "Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente".

Por último, Axel expresó su dolor por la situación debido al vínculo personal que aseguró haber mantenido durante años con Griselda y su entorno. "Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo", concluyó en la conversación que posteriormente Pilar Smith dio a conocer en LAM.