El aterrador episodio que vivió Sofi Martínez en el clásico uruguayo: "Tengo miedo"

El temor de Sofi Martínez durante los incidentes en Uruguay

"¡Uy, amigo, tengo miedo! ¡Qué quilombo!", dice la periodista, y describe: "Balas de goma, fuegos artificiales, la gente corre". Entonces, gira la cabeza y mira más allá de la lente para hablarle al camarógrafo: "Me asusté. ¿Vos te asustaste? Te pegaste un cagazo bárbaro".

Una vez superados los momentos de mayor tensión, Martínez reflexionó sobre lo vivido. Si bien destacó cómo se había desarrollado la previa y la experiencia junto a los hinchas, reconoció que los hechos ocurridos al finalizar el encuentro terminaron marcando la jornada.

"Fue una fiesta en la previa. El partido, estuvo muy lindo compartirlo con la gente. Lamentablemente va a quedar el recuerdo del final, sobre todo para mí, que no lo había vivido nunca. Esa situación de violencia con la Policía, la desesperación de la gente, ver algunos heridos: eso fue un poco triste. Pero esto es lo que generan los clásicos muchas veces, y esperemos que se termine", dice Martínez, a modo de conclusión final.

La periodista también contó que, cuando la situación se volvió más peligrosa, decidieron dejar de registrar imágenes para priorizar su seguridad.

Sin embargo, la historia tuvo un nuevo capítulo después de que el contenido fuera publicado. El material captado durante aquella jornada adquirió relevancia para las autoridades uruguayas y la Asociación Uruguaya de Fútbol lo entregó a la Dirección General de Seguridad en el Deporte en el marco de las actuaciones por los incidentes.

Según explicó posteriormente Martínez, las imágenes comenzaron a ser consideradas como elemento de prueba en una causa relacionada con integrantes de la hinchada. De esta manera, registros obtenidos originalmente para documentar la experiencia alrededor del clásico terminaron formando parte de una investigación oficial.

Tras conocer la repercusión que había alcanzado el video, Sofi incluso bromeó sobre las consecuencias que podría tener para una futura visita al país. En diálogo con Santiago, su camarógrafo, lanzó: "Vos irás, Santi; yo creo que ya no puedo ir".

La cobertura, que inicialmente buscaba acercar al público la experiencia de vivir desde adentro un clásico entre Peñarol y Nacional, terminó así con un desenlace completamente diferente: parte de las imágenes registradas por el equipo quedaron vinculadas a las actuaciones por los hechos de violencia ocurridos durante la jornada.