La China Suárez habría destrozado una foto de Martín Cirio en un camarín y revelaron el particular motivo

"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa", sostuvo.

Luego aportó más información sobre cómo encontraron el espacio una vez que quedó vacío: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa".

Finalmente, Marina terminó con el misterio y señaló directamente a la China Suárez como la protagonista de la historia.

"La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.

De esta manera, Calabró relacionó la supuesta reacción de la actriz con los comentarios que Cirio realizó sobre ella en el pasado, particularmente con el apodo “Tatiana” que el influencer popularizó para referirse a la China.