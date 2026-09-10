Así vive Bianca, la hija de Mariano Peluffo: tiene 24 años, triunfa en el teatro y fue alumna de Fer Dente

A la par de su desempeño interpretativo, la joven desarrolló una sólida trayectoria en el ámbito de la producción ejecutiva. En esa área, su firma estuvo presente en el detrás de escena de puestas teatrales como "Reversible" y "Güena yunta", además de colaborar activamente en el armado de múltiples montajes independientes y comerciales a lo largo de los últimos años.