Así vive Bianca, la hija de Mariano Peluffo: tiene 24 años, triunfa en el teatro y fue alumna de Fer Dente
La hija mayor del locutor construyó su propio camino en el mundo teatral y ahora llegó a crear sus propias obras. Así vive la joven. Los detalles.
A sus 24 años, Bianca Peluffo, la hija mayor del conductor Mariano Peluffo, continúa construyendo un camino propio e independiente dentro del circuito cultural argentino. Aunque su infancia estuvo expuesta a la visibilidad mediática por la labor periodística de su padre —recordada por su participación en 2007 en el programa de Susana Giménez—, la joven orientó su vocación hacia las artes dramáticas, consolidando un perfil multidisciplinario como actriz y gestora detrás de escena.
Su instrucción académica comenzó en las aulas del Instituto Argentino de Musicales (IAM), el espacio de formación integral en teatro musical creado y conducido por Fer Dente y Ricky Pashkus. A través de esta etapa de aprendizaje, la artista adquirió herramientas técnicas para la interpretación, vínculo que luego trascendió al terreno profesional al integrarse en tareas de asistencia y producción ejecutiva en diversos proyectos gestados en dicho entorno creativo.
En su faceta sobre las tablas, la actriz formó parte de la propuesta conceptual de teatro inmersivo en formato 360° titulada "La tierra sobre los cuerpos", montada en las instalaciones del Teatro Border, donde encarnó a los personajes de Paulina y Lucía. Asimismo, su trabajo sobre el escenario sumó participaciones en obras como "Notre Dame" y "Revolucionados".
A la par de su desempeño interpretativo, la joven desarrolló una sólida trayectoria en el ámbito de la producción ejecutiva. En esa área, su firma estuvo presente en el detrás de escena de puestas teatrales como "Reversible" y "Güena yunta", además de colaborar activamente en el armado de múltiples montajes independientes y comerciales a lo largo de los últimos años.
En la actualidad, la profesional se encuentra abocada a uno de los desafíos más ambiciosos de su carrera al integrar el staff de producción de "Billy Elliot, el musical". Dicha puesta en escena desembarcó en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires bajo la producción general de Diego Romay, contando con Peluffo en el rol de productora ejecutiva.
El espectáculo exige un riguroso trabajo de coordinación logística y técnica detrás del telón, dado que cuenta con un elenco multitudinario encabezado por reconocidas figuras del espectáculo local, tres niños actores que rotan el personaje principal, una orquesta en vivo y un despliegue coreográfico de alta complejidad. Con este proyecto de gran formato, Bianca Peluffo ratifica la proyección de un itinerario profesional iniciado en la comedia musical y expandido hacia la gestión de grandes espectáculos.
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