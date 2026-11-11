Tini Stoessel y su padre, cada vez más lejos de un acuerdo: el detalle que complicó todo
Revelaron qué ocurrió con las negociaciones y cuál es el requisito que mantiene frenada una decisión clave entre ambos.
La división del patrimonio entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sigue sin llegar a buen puerto. Pese a las versiones que circularon sobre un supuesto entendimiento económico, Yanina Latorre aseguró que todavía no existe un acuerdo firmado y dio a conocer el motivo que mantiene frenadas las conversaciones.
La información fue revelada en SQP, el ciclo de América TV, donde la periodista explicó que las cifras que se manejan estarían cerca de una distribución del 70% para la cantante y el 30% para el productor. Sin embargo, el reparto no contemplaría una división proporcional de todas las propiedades que integran el patrimonio familiar.
De acuerdo con lo que contó la panelista, Tini se quedaría con su nueva casa de San Isidro, mientras que el resto de los inmuebles no formarían parte de los bienes que recibiría. "Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro, no la que vive su familia, la nueva de ella, y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo", precisó.
Así, la mayor parte de la participación de la artista estaría representada por dinero en efectivo, mientras que las propiedades de inversión y las viviendas ubicadas en distintos destinos quedarían fuera de su adjudicación.
El reclamo de Alejandro a Tini Stoessel
Aunque la propuesta económica estaría delineada, hay una cuestión que impide avanzar hacia la firma. Según relató Yanina, Alejandro Stoessel recibió el borrador hace aproximadamente un mes y todavía no respondió. "Hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo", sostuvo.
El principal desacuerdo estaría relacionado con una garantía que pretende incorporar el productor para evitar futuras acciones legales en su contra. Su intención sería que el documento deje constancia de que no hubo anomalías en el manejo de los negocios de su hija y que no puedan surgir reclamos posteriores por su gestión.
"Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior, como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo", explicó la periodista.
No obstante, esa exigencia sería difícil de aceptar en las condiciones actuales. De acuerdo con lo que informó Latorre, todavía habría cuestiones bajo revisión que impedirían garantizarle al empresario que no existen irregularidades en la administración.
"Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades", concluyó.
De esta manera, el reparto económico entre Tini y su padre permanece sin resolución definitiva. Aunque las cifras y la distribución de los bienes estarían sobre la mesa, la discusión sobre las responsabilidades de Alejandro Stoessel sigue siendo el principal escollo para concretar el acuerdo.
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