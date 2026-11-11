Tini Stoessel y su padre, cada vez más lejos de un acuerdo: el detalle que complicó todo

El principal desacuerdo estaría relacionado con una garantía que pretende incorporar el productor para evitar futuras acciones legales en su contra. Su intención sería que el documento deje constancia de que no hubo anomalías en el manejo de los negocios de su hija y que no puedan surgir reclamos posteriores por su gestión.

"Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior, como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo", explicó la periodista.

No obstante, esa exigencia sería difícil de aceptar en las condiciones actuales. De acuerdo con lo que informó Latorre, todavía habría cuestiones bajo revisión que impedirían garantizarle al empresario que no existen irregularidades en la administración.

"Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades", concluyó.

De esta manera, el reparto económico entre Tini y su padre permanece sin resolución definitiva. Aunque las cifras y la distribución de los bienes estarían sobre la mesa, la discusión sobre las responsabilidades de Alejandro Stoessel sigue siendo el principal escollo para concretar el acuerdo.