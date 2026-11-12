Centimillimental llega por primera vez a la Argentina con su Latin America Tour 2027
El artista japonés, reconocido por sus canciones para el anime Given, desembarcará en el país con un espectáculo cargado de emoción, nostalgia y sensibilidad.
Después de recorrer distintos países de Latinoamérica con localidades agotadas, Centimillimental anunció su llegada a la Argentina por primera vez. El músico formará parte de su Latin America Tour 2027, una gira que promete acercar al público a su universo musical a través de canciones que conectan con las emociones y las historias personales.
El artista alcanzó un importante reconocimiento internacional gracias a su participación en la banda sonora del anime Given, donde interpretó temas que se convirtieron en favoritos de los seguidores de la producción japonesa. Entre ellos se destaca «Kizuato», una de las canciones más representativas de su carrera.
Cuándo y dónde será el show
El primer encuentro de Centimillimental con sus seguidores argentinos tendrá lugar el domingo 9 de mayo de 2027 en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación será una oportunidad para disfrutar en vivo de su repertorio y de una propuesta musical atravesada por la sensibilidad, las melodías nostálgicas y las historias personales.
Cómo comprar las entradas
La venta de tickets comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 11, hora de Buenos Aires, a través de la plataforma Passline.
De esta manera, los fanáticos argentinos podrán asegurarse un lugar para recibir por primera vez al artista japonés en el país, en una noche que promete ser especial para los seguidores de su música y del anime.
Una experiencia especial
Su presentación en el país buscará recrear la intimidad y la sensibilidad que caracterizan sus composiciones. Con melodías atravesadas por la nostalgia, el amor y los sentimientos más profundos, Centimillimental prepara un encuentro pensado para conectar con sus seguidores a través de la música.
Será una oportunidad especial para que el público argentino pueda disfrutar en vivo, por primera vez, de uno de los proyectos musicales vinculados al universo del anime que logró trascender las pantallas y conquistar oyentes en distintas partes del mundo.
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