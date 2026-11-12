Centimillimental llega por primera vez a la Argentina con su Latin America Tour 2027

De esta manera, los fanáticos argentinos podrán asegurarse un lugar para recibir por primera vez al artista japonés en el país, en una noche que promete ser especial para los seguidores de su música y del anime.

Una experiencia especial

Su presentación en el país buscará recrear la intimidad y la sensibilidad que caracterizan sus composiciones. Con melodías atravesadas por la nostalgia, el amor y los sentimientos más profundos, Centimillimental prepara un encuentro pensado para conectar con sus seguidores a través de la música.

Será una oportunidad especial para que el público argentino pueda disfrutar en vivo, por primera vez, de uno de los proyectos musicales vinculados al universo del anime que logró trascender las pantallas y conquistar oyentes en distintas partes del mundo.