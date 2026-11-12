Las Pastillas del Abuelo prepara dos shows 360° para hacer vibrar Buenos Aires
La banda liderada por Piti Fernández se reencontrará con sus seguidores en noviembre con una puesta especial y canciones de su último álbum "Vinculos".
Las Pastillas del Abuelo se prepara para protagonizar dos noches especiales en Buenos Aires. La banda confirmó su regreso al Arena de Buenos Aires con un formato 360°, una propuesta que permitirá disfrutar de sus canciones desde todos los sectores del estadio. La cita será el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, aunque esta última fecha ya tiene localidades agotadas.
Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo encabezado por Piti Fernández volverá a encontrarse con sus seguidores en una puesta pensada para generar una experiencia diferente. El escenario estará dispuesto para que el público pueda vivir el espectáculo desde todos los ángulos, en dos jornadas que prometen combinar rock, emoción y celebración.
Para el show del viernes 20 todavía quedan las últimas entradas disponibles, mientras que la presentación del sábado 21 ya alcanzó el sold out.
Una nueva etapa musical para Las Pastillas del Abuelo
El regreso también estará atravesado por el lanzamiento de "Vínculos", el octavo disco de estudio de Las Pastillas del Abuelo. El trabajo está compuesto por diez canciones que exploran las distintas relaciones que forman parte de la vida cotidiana: desde los vínculos amorosos e intensos hasta aquellos fugaces, tóxicos o que permanecen a través del tiempo.
El álbum propone un recorrido por las conexiones humanas, sus cambios y contradicciones, con historias que hablan de encuentros, despedidas y relaciones que dejan huella.
La producción artística estuvo a cargo de la propia banda junto a Alejandro Vázquez y Tino Moroder. La grabación se realizó en los estudios Sonoramica, ubicados en Traslasierra, Córdoba.
Antes de presentar el disco completo, el grupo adelantó tres canciones: “Una Contra Otra”, “Excusa” y “Tarot”, sencillos que anticiparon el universo sonoro y conceptual de esta nueva etapa.
Con este repertorio y una puesta escénica diferente, Las Pastillas del Abuelo se prepara para cerrar el año con dos encuentros especiales junto a sus fanáticos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario