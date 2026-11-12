Las Pastillas del Abuelo prepara dos shows 360° para hacer vibrar Buenos Aires

La producción artística estuvo a cargo de la propia banda junto a Alejandro Vázquez y Tino Moroder. La grabación se realizó en los estudios Sonoramica, ubicados en Traslasierra, Córdoba.

Antes de presentar el disco completo, el grupo adelantó tres canciones: “Una Contra Otra”, “Excusa” y “Tarot”, sencillos que anticiparon el universo sonoro y conceptual de esta nueva etapa.

Con este repertorio y una puesta escénica diferente, Las Pastillas del Abuelo se prepara para cerrar el año con dos encuentros especiales junto a sus fanáticos.