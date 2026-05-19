Tensión y chicanas en los Martín Fierro: el cruce entre Evangelina Anderson, Sofía Gonet e Ian Lucas

El momento más inesperado llegó minutos después, cuando el cronista convocó a Ian para sumarse a la nota y compartir el intercambio. Lejos de quedarse en el lugar, Evangelina optó por apartarse rápidamente de la escena y evitó cruzarse con él, un gesto que despertó aún más comentarios.

Consultado por la situación, Ian se mostró relajado y minimizó cualquier tensión. “Le pasará algo a ella, por mi está todo bien”, respondió con naturalidad, dejando abierta la incógnita sobre qué ocurrió realmente en ese particular cruce que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del post gala.