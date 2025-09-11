Babasónicos vuelve a sorprender con "Advertencia"
El nuevo sencillo electrónico es el primer tema de la banda desde 2023.
Babasónicos lanzó oficialmente este miércoles 10 de septiembre su nueva canción titulada “Advertencia”, disponible en todas las plataformas digitales. Se trata del primer sencillo del grupo desde “Tajada”, estrenado en 2023, y llega en la previa de los shows que la banda ofrecerá los días 6 y 7 de diciembre en el Estadio de Ferro, donde repasarán su repertorio y presentarán el tema en vivo.
El tema combina percusiones electrónicas con guitarras y coros que mantienen la impronta característica de Babasónicos, dentro de un estilo que ya ha sido explorado por la banda en sus últimos trabajos. “Advertencia” busca consolidarse dentro de la discografía del grupo como un tema de formato breve, pensado para su difusión en plataformas digitales y redes, siguiendo la tendencia de lanzamientos recientes de la escena musical local.
Entre los detalles que destacan en la producción, algunos oyentes han notado un guiño muy sutil a The Smiths, que se percibe en ciertos arreglos melódicos, sin que llegue a definir el carácter general de la canción.
El videoclip oficial de la canción fue dirigido por Juan Cabral y filmado en Buenos Aires, mientras que el diseño de la portada estuvo a cargo de Maxi Anselmo. La pieza audiovisual acompaña el lanzamiento digital y permite apreciar la estética del grupo en un contexto urbano, sin recurrir a recursos excesivos ni efectos llamativos, alineándose con la propuesta del sencillo.
Con este nuevo lanzamiento, Babasónicos continúa activo dentro del calendario musical de 2025, sumando material propio a su repertorio antes de sus presentaciones en diciembre. La banda mantiene así su presencia en la escena nacional, sin mayores pretensiones de promoción más allá de la disponibilidad del tema en plataformas de streaming y su difusión a través de sus canales oficiales.
