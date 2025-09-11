Babasónicos vuelve a sorprender con "Advertencia"

El tema combina percusiones electrónicas con guitarras y coros que mantienen la impronta característica de Babasónicos, dentro de un estilo que ya ha sido explorado por la banda en sus últimos trabajos. “Advertencia” busca consolidarse dentro de la discografía del grupo como un tema de formato breve, pensado para su difusión en plataformas digitales y redes, siguiendo la tendencia de lanzamientos recientes de la escena musical local.