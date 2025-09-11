La serie polaca disponible en Netflix de 6 capítulos con una historia atrapante
Es una producción polaca con una historia romántica, disponible en Netflix y que conquista a los fans de las series y películas de ciencia ficción.
La plataforma de Netflix ofrece un amplio catálogo de producciones románticas que capturan la atención de sus suscriptores. Entre ellas, las series polacas suelen destacarse por sus tramas atrapantes y sus escenas con alto grado de sensualidad, que logran eclipsar la pantalla.
Un claro ejemplo es la serie La chica y el cosmonauta, estrenada en Netflix en 2023 bajo la dirección de Bartek Prokopowicz. En apenas seis capítulos, combina drama, romance y ciencia ficción, con escenas que no escatiman en sensualidad.
La recepción de la crítica internacional fue variada. Para Decider, la serie tiene “muchos elementos que gustan, pero también hay margen para explorar caminos secundarios a medida que avance la temporada”. En contraste, Ready Steady Cut consideró que la producción presenta “un triángulo amoroso tedioso y lento que no aprovecha su premisa ni sus líneas temporales duales, quedando perdida en el espacio”.
De qué trata "La chica y el cosmonauta"
La sinopsis oficial de Netflix de La chica y el cosmonauta revela que el regreso inesperado de un astronauta desaparecido durante 30 años reaviva un amor del pasado y genera la atención de una corporación que quiere descubrir el secreto de su juventud intacta.
Mientras él fue dado por muerto, ella formó una familia y construyó su vida con otra persona. Su reaparición tres décadas después obliga a ambos a enfrentarse a los recuerdos, los sentimientos y la pregunta sobre si ese amor romántico fue capaz de superar el paso del tiempo, las decisiones personales y las cicatrices que dejó la ausencia.
Reparto de "La chica y el cosmonauta"
- Vanessa Aleksander como Marta (25)
- Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski
- Jakub Sasak como Bogdan (28)
- Magdalena Cielecka como Marta (55)
- Andrzej Chyra como Bogdan (58)
- Zofia Jastrzbska
- Anna Cielak
- Daria Polunina
Tráiler de "La chica y el cosmonauta"
