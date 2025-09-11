La serie polaca disponible en Netflix de 6 capítulos con una historia atrapante

Mientras él fue dado por muerto, ella formó una familia y construyó su vida con otra persona. Su reaparición tres décadas después obliga a ambos a enfrentarse a los recuerdos, los sentimientos y la pregunta sobre si ese amor romántico fue capaz de superar el paso del tiempo, las decisiones personales y las cicatrices que dejó la ausencia.

Reparto de "La chica y el cosmonauta"

Vanessa Aleksander como Marta (25)

Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski

Jakub Sasak como Bogdan (28)

Magdalena Cielecka como Marta (55)

Andrzej Chyra como Bogdan (58)

Zofia Jastrzbska

Anna Cielak

Daria Polunina

Tráiler de "La chica y el cosmonauta"