Selena Gómez reveló que padece una grave enfermedad: qué tiene
La cantante y empresaria contó cómo la enfermedad afecta su vida diaria y la creatividad en Rare Beauty, su marca de cosmética.
Selena Gómez, cantante y empresaria, confirmó que sufre artritis como secuela del lupus que le diagnosticaron en 2013. La artista contó cómo esta condición impacta tanto en su vida diaria como en su trabajo creativo dentro de Rare Beauty, la marca de cosmética que fundó.
En diálogo con Amy Poehler para el pódcast Good Hang, Selena explicó que las dificultades de movilidad en sus manos la impulsaron a diseñar envases más accesibles. “Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, señaló la cantante de 33 años.
A partir de esa experiencia, Gómez tomó la decisión de que sus productos fueran pensados para quienes enfrentan problemas de destreza manual. “Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, agregó.
Desde su lanzamiento en 2020, Rare Beauty se destacó por la innovación en accesibilidad. La fragancia más reciente de la marca, por ejemplo, no requiere quitar la tapa para poder usarse, una muestra clara del compromiso inclusivo de la firma. “Sé que parece un detalle pequeño, pero en realidad ayuda mucho a cualquier persona de cualquier edad”, aseguró Gómez.
En lo personal, Selena atraviesa esta etapa junto a su pareja, Benny Blanco, con quien se comprometió tras un año de relación. La artista afirma que mantiene la resiliencia y busca nuevas perspectivas tanto en su vida privada como profesional.
“Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”, concluyó, mostrando cómo su experiencia con el lupus y la artritis se transformó en una fuente de inspiración para promover la accesibilidad y el bienestar.
