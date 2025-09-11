Selena Gómez reveló que padece una grave enfermedad: qué tiene

En diálogo con Amy Poehler para el pódcast Good Hang, Selena explicó que las dificultades de movilidad en sus manos la impulsaron a diseñar envases más accesibles. “Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, señaló la cantante de 33 años.