Gastón Soffritti, durísimo contra Cris Morena luego de trabajar para ella en su infancia: "Violenta"
El actor lanzó su libro el pasado 1 de septiembre en el que habla de sus memorias de niño y apunta contra la productora de las tiras en las que trabajó.
Gastón Soffritti ha generado polémica con las supuestas denuncias encubiertas que hace contra Cris Morena en su nuevo libro, Vos Sí Que No Tenés Problemas. A 10 días de su lanzamiento, el programa Vamos las chicas de Ciudad Magazine leyó fragmentos del libro en los que, aunque sin nombrarla, el actor se refiere a la productora de televisión.
En el libro, Soffritti detalla duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales. "Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", se lee en el texto. En otra parte del libro, el actor describe un episodio en el que su director le grita: "¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado".
La polémica que se instaló tras el análisis del libro de Gastón Soffritti
Apenas se leyeron los fragmentos, las redes sociales se llenaron de especulaciones. Una de las panelistas del programa de televisión comparó lo dicho por Soffritti con las declaraciones que La China Suárez hizo el año pasado sobre el trato de Cris Morena con sus actores. “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“, consultaron las periodistas.
Sin embargo, el actor de 33 años, que comenzó su carrera a los 9 años en la productora, aún no ha confirmado si sus líneas apuntan a la creadora de éxitos como Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó. Los rumores seguramente aumentarán la curiosidad por el libro y le darán un mayor empuje a las ventas para conocer con exactitud a quién apunta en estas hojas.
