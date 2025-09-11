Gastón Soffritti, durísimo contra Cris Morena luego de trabajar para ella en su infancia: "Violenta"

En el libro, Soffritti detalla duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales. "Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", se lee en el texto. En otra parte del libro, el actor describe un episodio en el que su director le grita: "¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado".