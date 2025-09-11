Leo Sbaraglia y Gustavo Bassani estrenan "Las Maldiciones" en Netflix con 3 capítulos audaces

Mónica Antonópulos y Alejandra Flechner son una dupla perfecta en este ida y vuelta de manipulación, excentricidades y mentiras con la política como principal abusador de las normas. Aunque, claro, qué brillante cuando aparecen figuras como las de Francesca Varela, una revelación que con la empatía de Bassani - su compañero en los tres episodios - es brillante y también demoledora por la fuerza de su interpretación.

las maldiciones

“Las maldiciones” es una miniserie brillante y potente, cuya narrativa no lineal está repleta de giros inesperados que la hacen completamente atrapante. En solo tres episodios, la ficción es capaz de exponer las peores prácticas de la “fauna política” y las profundas “maldiciones” que persiguen a sus personajes. Todo esto, además, tiene como telón de fondo el imponente y hermoso paisaje del norte argentino, un personaje más en este relato que, aunque quizás peca de una resolución algo abrupta, resulta una propuesta eficaz, reveladora y que perfila para convertirse en lo mejor del año en Netflix.