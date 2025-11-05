Baby Etchecopar desmintió su propia muerte tras sufrir una emergencia médica en pleno programa
El conductor estaba en la radio cuando empezó a sentirse mal. "Después colgaron que me había muerto", señaló al regresar a la programación habitual.
Esta semana arrancó difícil para Baby Etchecopar porque necesitó asistencia médica de parte de la Policía de la Ciudad por una emergencia que experimentó al aire en Radio Rivadavia. Horas más tarde el conductor se tomó el trabajo de aclarar que no se murió.
En tiempos de verdades a medias, virales excepcionales y las ya trilladas "fake news", Baby Etchecopar se tomó el tiempo para reponerse del episodio del lunes en la radio y unas horas después contó en su programa de televisión qué fue lo que realmente ocurrió.
"Hoy en la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto", declaró el martes por la pantalla de A24, donde tiene un programa vespertino.
"Les digo una cosa a los 'trolls', cuando juegan con estas cosas, puede haber una familia o hijos que se asustan", agregó el conductor, para quien "internet es un arma que tienen ustedes encima de la mesa de noche", en referencia a la labor de editorializar la realidad.
"La verdad es que no me morí. Lo que vieron está hecho con inteligencia artificial", expresó sobre los virales sobre su supuesto deceso.
Durante su programa, el periodista comenzó a sentirse mal y me pidió a su producción que lo ayuden. Acto seguido, entraron y comenzaron a tomarle la presión. Sin embargo, el equipo no pudo hacerlo de manera correcta y tuvieron que llamar a alguien de emergencia para que pueda asistir al comunicador.
"Está alta, me voy a morir", lanzó en tono de broma a la mujer que lo estaba cuidando en ese momento. Acto seguido, la policía le preguntó al conductor si necesitaba que llamen a una ambulancia para que lo siga asistiendo, pero él dejó en claro que no era necesario y que la solución era "descomprimir".
