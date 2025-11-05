Baby Etchecopar desmintió su propia muerte tras sufrir una emergencia médica en pleno programa

Durante su programa, el periodista comenzó a sentirse mal y me pidió a su producción que lo ayuden. Acto seguido, entraron y comenzaron a tomarle la presión. Sin embargo, el equipo no pudo hacerlo de manera correcta y tuvieron que llamar a alguien de emergencia para que pueda asistir al comunicador.

"Está alta, me voy a morir", lanzó en tono de broma a la mujer que lo estaba cuidando en ese momento. Acto seguido, la policía le preguntó al conductor si necesitaba que llamen a una ambulancia para que lo siga asistiendo, pero él dejó en claro que no era necesario y que la solución era "descomprimir".