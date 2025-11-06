Baby Etchecopar y su insólito enojo con Dario Lopilato: "Que deje ese programa..."
El conductor lanzó duras críticas contra el actor por su participación en “Estamos todos locos”, el ciclo que comparte con Alfredo Silva y Roberto Peña en República Zeta.
Baby Etchecopar no se guardó nada y, fiel a su estilo frontal, apuntó directamente contra Darío Lopilato durante una de las últimas emisiones de Basta Baby.
El conductor cuestionó el rumbo profesional del actor y su participación en el streaming “Estamos todos locos”, que conduce junto a Alfredo Silva y Roberto Peña en República Zeta. En medio de su programa, Etchecopar lanzó sin filtro: “Alguien le puede hablar al chico este que hacía Casados con hijos, a Darío Lopilato que deje ese programa de cable”.
El periodista continuó su descargo mezclando elogios a su talento con una fuerte crítica al ciclo que lidera el actor. “El chico es un muy buen actor, creo que no hay ninguno que tenga ese papel, viste que todos tenemos un arquetipo, ¿no?. Darío es el boludo que hace falta en todas las obras de teatro. ¿Qué mierda hace en ese programa de mierda? No es ni chicha ni limonada”, expresó con dureza.
Sin frenar su análisis, Etchecopar sumó otro comentario filoso: “Además tiene tres cómicos que no son cómicos”. Y continuó cuestionando el camino profesional que Lopilato decidió tomar: “Darío tiró Casados con hijo a la mierda. Tiró años de trabajo. Yo sé que necesitamos laburar, pero quédate solo haciendo entrevista con artistas y no hagas eso. Buscá nuevos talentos, emergentes”.
Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron al fuerte comentario de Etchecopar. Mientras algunos coincidieron con sus palabras, otros defendieron a Lopilato y destacaron su trayectoria artística y su perfil humorístico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario