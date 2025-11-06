Baby Etchecopar y su insólito enojo con Dario Lopilato: "Que deje ese programa..."

El periodista continuó su descargo mezclando elogios a su talento con una fuerte crítica al ciclo que lidera el actor. “El chico es un muy buen actor, creo que no hay ninguno que tenga ese papel, viste que todos tenemos un arquetipo, ¿no?. Darío es el boludo que hace falta en todas las obras de teatro. ¿Qué mierda hace en ese programa de mierda? No es ni chicha ni limonada”, expresó con dureza.