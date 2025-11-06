Fito Páez vuelve a presentarse en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Cómo y cuándo comprar las entradas para Fito Páez

PREVENTA EXCLUSIVA BBVA VISA

Desde el 6 de noviembre a las 13.00 hs.

Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA VISA

VENTA GENERAL

Desde el 7 de noviembre a las 13.00 hs. Disponible para todos los medios de pago.

Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA VISA

CONSEGUÍ TUS ENTRADAS EN MOVISTARARENA.COM.AR

Fito Páez cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy® 2025, reafirmando la vigencia y la fuerza artística de una carrera que sigue evolucionando sin perder su esencia.

Con su sensibilidad poética y su inconfundible capacidad para transformar la emoción en música, Páez vuelve a los escenarios con un espectáculo de alto impacto visual y emocional, hecho a medida de su impronta: luminoso, poderoso y profundamente humano.