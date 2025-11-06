Fito Páez vuelve a presentarse en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas
El consagrado artista anunció fecha para su esperada presentación en el marco de su "Sale el Sol Tour 2026".
Fito Páez no para de sorprender a su público y en las últimas horas anunció un nuevo show en Buenos Aires. La cita será el próximo 19 de marzo en el Movistar Arena, que será el escenario de una noche inolvidable.
El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.
Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.
Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.
El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.
Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.
Cómo y cuándo comprar las entradas para Fito Páez
PREVENTA EXCLUSIVA BBVA VISA
- Desde el 6 de noviembre a las 13.00 hs.
Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA VISA
VENTA GENERAL
- Desde el 7 de noviembre a las 13.00 hs. Disponible para todos los medios de pago.
Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA VISA
CONSEGUÍ TUS ENTRADAS EN MOVISTARARENA.COM.AR
Fito Páez cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy® 2025, reafirmando la vigencia y la fuerza artística de una carrera que sigue evolucionando sin perder su esencia.
Con su sensibilidad poética y su inconfundible capacidad para transformar la emoción en música, Páez vuelve a los escenarios con un espectáculo de alto impacto visual y emocional, hecho a medida de su impronta: luminoso, poderoso y profundamente humano.
