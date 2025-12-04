La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 6 de diciembre en El Trece

Seguidamente, se espera la presencia de la actriz y modelo Guillermina Valdés. Con el toque de glamour que la identifica, la también empresaria asistirá a la cena de la Chiqui para hablar de su vida profesional y, seguramente, de sus aspectos personales.

Finalmente, estará también el Dr. Carlos Regazzoni, el médico y político que se desempeñó en la función pública como Director Ejecutivo del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) entre 2015 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Este sábado nos espera una gran #Mesaza junto a @mirthalegrand Estarán invitados: María Julia Oliván, Guillermina Valdés, Eduardo Sacheri y el Dr. Carlos Regazzoni