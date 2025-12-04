La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 6 de diciembre en El Trece
Con figuras de primera línea, la diva de la televisión volverá a reunir en su mesa a personalidades clave de la política, la actualidad y el espectáculo.
Este próximo sábado 6 de diciembre, desde las 21:30 horas, la inigualable Mirtha Legrand volverá a sentarse en su "mesaza" por la pantalla de El Trece con una nueva edición de su clásico ciclo "La Noche de Mirtha".
La diva ya está lista para capitanear su célebre cena de sábado, aplicando su fórmula de éxito probada: convocar a una selección de figuras prominentes del periodismo, el espectáculo y la televisión. Esta diversidad de voces garantiza un debate vibrante, rico en contenido y propenso a los giros inesperados.
Fiel a su estilo inconfundible, se anticipa que la conductora hará gala de su sagacidad característica para indagar en los aspectos más íntimos y, a menudo, espinosos de la vida de sus invitados. Esta habilidad para generar momentos de tensión, revelaciones y sorpresas es lo que sigue siendo la marca registrada y el gran atractivo de su programa.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 6 de diciembre
El primer invitado en sentarse en la mesa de la diva será Eduardo Sacheri, el escritor, guionista y profesor de historia que es ampliamente reconocido por sus novelas y cuentos, muchas veces vinculados a temas de la vida cotidiana, la amistad y el fútbol. Su obra más famosa, "La pregunta de sus ojos" (2005), fue adaptada al cine como "El secreto de sus ojos", película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 2010.
También estará presente la periodista María Julia Oliván que, además de su trabajo en medios como La Nación y El Trece, dirige el ecosistema de medios electrónicos Border Periodismo. Recientemente, sufrió un grave accidente doméstico al intentar encender una chimenea con etanol, el cual le provocó quemaduras graves. Ya recuperada, hablará de todo con Mirtha.
Seguidamente, se espera la presencia de la actriz y modelo Guillermina Valdés. Con el toque de glamour que la identifica, la también empresaria asistirá a la cena de la Chiqui para hablar de su vida profesional y, seguramente, de sus aspectos personales.
Finalmente, estará también el Dr. Carlos Regazzoni, el médico y político que se desempeñó en la función pública como Director Ejecutivo del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) entre 2015 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.
