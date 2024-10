Baby Etchecopar llamó al aire a un hombre que lo hostigaba: "Escuchame, bobo"

“¿Por qué me dijiste esas barbaridades recién? ¿De dónde saliste?”, lo frenó Etchecopar de antemano cuando el hombre le comentó que estaba por mandarle otro mensaje.

Mientras que Baby lo tildó de “pobre”, “cobarde” y de “no ser nadie”, el hombre le respondió con insultos y lo acusó de recibir dinero de parte del exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta para “decir giladas en la tele”.

Baby Etchecopar

En medio de la fuerte discusión, llena de insultos, el agresor lo invitó a Baby Etchecopar a pelear "en Cabildo y Juramento", una reconocida esquina del barrio porteño de Belgrano, a lo que el conductor respondió compartiendo al aire el teléfono del individuo.

La pelea entre Baby Etchecopar y su agresor al aire

Baby Etchecopar: ¿Por qué me dijiste esas barbaridades recién? ¿De dónde saliste vos?

Landriel: No sé, a mí me pasaron tu número y te llamaba para decirte que sos un sor…

Baby Etchecopar: Voy a dar tu número al aire para que te llamen...

Landriel: Que me llamen, el sor... sos vos que tomás pauta de (Horacio) Rodríguez Larreta y empezás a decir giladas en la tele haciéndote el buena gente. Vivís de la gente; sos como la Iglesia, te c… en la gente. Viviste haciendo plata con el hambre de la gente como todos estos hijos de p… Sos una m… ¿Qué se siente ser así y que encima alguna persona te crea? ¿Qué se siente jugar con el corazón de la gente? Mier.... Basura.

Baby Etchecopar: Escuchame, bobo. Dejame hablar, cobarde.

Landriel: No soy ningún cobarde, lo arreglamos en Cabildo y Juramento. A ver cómo nos encontramos.

Baby Etchecopar: Cabildo y Juramento es un lugar de n… grasa como vos. Te veo en San Isidro. Vos sos pobre. Yo tengo mucha plata, mucha. Mucho abolengo y mucho apellido. Vos sos un humilde que va a morir pobre como tu papá y tu mamá.

Landriel: Puede ser que sea pobre.

Baby Etchecopar: Estás lleno de veneno, hijo. Te tenés que hacer curar. Lo único que tenés en tu vida son tu novia y tu perro. Pasó tu número para que te llamen a las 3 de la mañana y te enseñen a usar un teléfono.

Landriel: Que me llamen.

Baby Etchecopar: Sos tan estúpido que usás el teléfono para insultar gente que no conocés, que pasó por la universidad, que está al aire y da su cara y su número de documento, y no anónimo como vos, idiota. Encima dejás los dedos pegados porque dejás el teléfono que, por supuesto, va a ir a una fiscalía. Te tendrás que hacer cargo cuando te llamen. Esto va directo a Patricia Bullrich.

Landriel: ¿Cuánta gente hay que estudió en la universidad y es una basura?

Baby Etchecopar: Yo no. No me conocés porque no estás a mi altura. No frecuentás lo que yo frecuenté: la universidad, somos caminos diferentes. Vos sos una lacra y yo soy un tipo que hice algo en la vida. Tuve hijos, crié una familia, tuve mi casa. No me conocés y acusás con el dedo, como todos los giles, que recibí pauta de Larreta. Traeme pruebas porque si no vas a la Justicia a tener que demostrarlo.

Landriel: Vos dijiste que de buena fé Larreta te trajo unos pesitos. Y (Alejandro) Fantino te dijo 'estás al aire’.

Baby Etchecopar: Callate, borracho. Esto lo vas a tener que explicar en la Justicia. Te voy a enseñar cómo tiene que funcionar.