Fuerte cruce entre Baby Etchecopar, Alfredo Casero y Mónica Gutiérrez: "No me trates como un pendejo"

No obstante, Alfredo Casero disparó contra el periodismo, porque "dice lo que quiere otros que digan". En este sentido, el actor aseguró que existen "manejos" de los comunicadores que colaboraron con el peronismo, razón por la cual han estado tanto tiempo en el poder, según indicó.

Alfredo Casero.png

"Los periodistas tienen que pedirle perdón a la gente por lo que han hecho", lanzó Casero, generando la indignación de Baby y Mónica Gutiérrez, quienes defendieron a capa y espada la profesión.

Alrededor de la causa por violencia de género que involucra a Alberto Fernández, Casero aseguró: "Esto salió en el momento que tenía que salir. ¿Qué estamos tapando con esto de Fabiola? Esto es un revoleo más del periodismo para tapar una cosa importante".

Ante esto, Mónica Gutiérrez se mostró angustiada: "Hay de todo, como hay políticos y políticos. Al expresidente lo eligió el voto popular, te guste o no", señaló. Tras un gesto de la periodista que al actor no le gustó, Casero la miró fijo y le dijo: "No me trates como si fuera un pendejo".

En este sentido, Ruckauf manifestó que "si el voto popular fuera manejado por el periodismo, no hubiera ganado Milei", dado que "hay un momento donde los medios no penetran a la gente".