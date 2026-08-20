BabyMetal vuelve a Argentina con "BabyMetal world tour": los detalles

A lo largo de más de quince años de trayectoria profesional, el trío encabezado por Su-Metal, Moametal y Momometal ha liderado la transformación de la escena del metal. En sus inicios se desempeñaron como teloneras de figuras internacionales como Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga, logrando consolidarse con el paso del tiempo como un movimiento cultural que inspira a nuevas generaciones de mujeres en el género.

La gira internacional "Babymetal World Tour" comprende el tramo más extenso realizado por el grupo en Norteamérica, comenzando en San Diego y finalizando el 3 de octubre en la ciudad de Sacramento. Posteriormente, el itinerario latinoamericano desplegará más de veinte fechas confirmadas, abarcando las siguientes presentaciones: