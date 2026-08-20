BabyMetal vuelve a Argentina con "BabyMetal world tour": los detalles
El fenómeno internacional llega a Argentina en diciembre donde también presentará su reciente álbum “Metal Forth (Deluxe edition)”. Los detalles.
La reconocida agrupación japonesa Babymetal, máximo referente del género "kawaii metal", anunció su retorno a los escenarios porteños para brindar un espectáculo cargado de potencia e innovación. La cita en Buenos Aires quedó fijada para el próximo 1 de diciembre en el Movistar Arena, marco en el cual la banda volverá a encontrarse con el público local en lo que representa su segunda visita a nuestro país.
Las entradas para la presentación en el recinto de Villa Crespo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital oficial del estadio, permitiendo abonar con diversos medios de pago y ofreciendo la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas sin interés mediante las tarjetas de Banco Santander.
Durante el concierto, las artistas presentarán el material de "Metal Forth (Deluxe edition)", producción discográfica lanzada en junio de este año que se encuentra en plataformas digitales y en formato vinilo con un diseño zoetrope interactivo.
El impacto comercial del disco "Metal Forth" y los hitos en las listas globales
El lanzamiento del álbum "Metal Forth" consolidó el alcance internacional del conjunto nipón tras alcanzar métricas históricas en la industria musical. La producción se posicionó en el noveno puesto del listado Billboard 200, transformando a la banda en la primera formación compuesta íntegramente por referentes japoneses en acceder al Top 10 de Estados Unidos. En su primera semana en el mercado, el disco vendió 36.000 unidades equivalentes y acumuló más de 200 millones de reproducciones globales.
En las plataformas digitales de Estados Unidos, la placa debutó en la décima colocación del chart Top Album Debut de Spotify y trepó hasta el segundo lugar del ranking de descargas de iTunes. Por su parte, en el mercado de Japón la obra conquistó el primer puesto del Oricon Rock y del chart de álbumes digitales, logrando además el tercer escalón en la tabla general. En el continente europeo registró sus marcas históricas más altas, ingresando al Top 10 en Alemania —superando sus antecedentes previos con los álbumes "THE OTHER ONE" y "METAL GALAXY"—, al tiempo que ingresó al Top 20 en el Reino Unido y cosechó récords de audiencia en Francia y Países Bajos.
A lo largo de más de quince años de trayectoria profesional, el trío encabezado por Su-Metal, Moametal y Momometal ha liderado la transformación de la escena del metal. En sus inicios se desempeñaron como teloneras de figuras internacionales como Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga, logrando consolidarse con el paso del tiempo como un movimiento cultural que inspira a nuevas generaciones de mujeres en el género.
La gira internacional "Babymetal World Tour" comprende el tramo más extenso realizado por el grupo en Norteamérica, comenzando en San Diego y finalizando el 3 de octubre en la ciudad de Sacramento. Posteriormente, el itinerario latinoamericano desplegará más de veinte fechas confirmadas, abarcando las siguientes presentaciones:
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22 de noviembre: Allianz Parque (Festival) - San Pablo, Brasil
24 de noviembre: Autódromo Interlagos - San Pablo, Brasil
27 de noviembre: Movistar Arena - Santiago, Chile
1 de diciembre: Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina
5 de diciembre: Royal Center - Bogotá, Colombia
8 de diciembre: Arena Costa Verde - Lima, Perú
12 de diciembre: Estadio Fray Nano - Ciudad de México, México
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