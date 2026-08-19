Incendio Chico presenta "Amalaya", su nuevo álbum grabado en Abbey Road
La banda realizará un show especial para presentar su segundo disco, registrado en vivo y en apenas 16 horas en el mítico Estudio 2 de Londres.
Después de una experiencia tan intensa como inolvidable, Incendio Chico presenta Amalaya, su segundo álbum de estudio, grabado completamente en vivo en el mítico Estudio 2 de Abbey Road, en Londres. El disco reúne 13 canciones registradas en apenas 16 horas, con todos los integrantes tocando al mismo tiempo y bajo una premisa clara: capturar la energía y la verdad de cada momento.
La banda llevará este nuevo material al escenario el próximo 25 de septiembre en La Fábrica de Buenos Aires. El espacio cultural, reconocido por haber albergado la histórica casa y estudio de Charly García, recibirá a Incendio Chico en una noche especial que contará además con la participación de DJ Villa Diamante y DJ Lauphan como invitados.
Una presentación especial para “Amalaya”
Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Sumo Ticket, en una fecha que marcará oficialmente la presentación del nuevo álbum ante el público porteño.
Incendio Chico comenzó el año con un show agotado en La Tangente, donde desplegó su propuesta compositiva e instrumental. Esa presentación funcionó como antesala de su primera gira por España, que durante mayo llevó a la banda a presentarse en Barcelona y Madrid.
La formación está integrada por Guillermo Beresñak en voz y guitarras, El Chavez en batería, Herni Bourguet en bajo y Luciano Mazer en guitarras. Juntos construyen un sonido directo, visceral y honesto, atravesado por el rock nacido en el Oeste del Gran Buenos Aires y desarrollado íntegramente en su sala de ensayo.
Para llegar a la grabación de Amalaya, el grupo atravesó un intenso período de preparación: durante un mes y medio ensayó seis veces por semana, trabajando arreglos y desarrollando el material compuesto durante el verano con el objetivo de trasladar al estudio la mayor energía posible de sus presentaciones en vivo.
Un disco grabado sin red
La producción de Amalaya también propone una mirada sobre la manera de hacer música en tiempos atravesados por las herramientas digitales. El álbum reivindica el trabajo artesanal, la interacción entre los músicos y el valor de crear colectivamente.
“Amalaya” fue registrado sin artificios y con los músicos tocando juntos, buscando conservar la espontaneidad y la conexión que existe cuando una banda comparte un mismo espacio. La propuesta se convierte así en una celebración de la amistad, la creación colectiva y la honestidad artística.
Durante la grabación también participó Luciano Chiesa, quien utilizó los históricos pianos del Estudio 2 de Abbey Road, instrumentos que fueron parte de registros emblemáticos de la música británica. Entre ellos se encuentran los pianos utilizados en canciones de The Beatles, como “A Day in the Life” y “Penny Lane”, además de los órganos Hammond vinculados a grabaciones de Pink Floyd.
Editado por Otro Planeta, sello independiente nacido también en el Oeste del Gran Buenos Aires, Amalaya llega como sucesor de Refugio amigo y propone recuperar algo esencial: el poder de las canciones como espacio de encuentro, emoción y refugio.
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