Incendio Chico presenta "Amalaya", su nuevo álbum grabado en Abbey Road

Para llegar a la grabación de Amalaya, el grupo atravesó un intenso período de preparación: durante un mes y medio ensayó seis veces por semana, trabajando arreglos y desarrollando el material compuesto durante el verano con el objetivo de trasladar al estudio la mayor energía posible de sus presentaciones en vivo.

Un disco grabado sin red

La producción de Amalaya también propone una mirada sobre la manera de hacer música en tiempos atravesados por las herramientas digitales. El álbum reivindica el trabajo artesanal, la interacción entre los músicos y el valor de crear colectivamente.

“Amalaya” fue registrado sin artificios y con los músicos tocando juntos, buscando conservar la espontaneidad y la conexión que existe cuando una banda comparte un mismo espacio. La propuesta se convierte así en una celebración de la amistad, la creación colectiva y la honestidad artística.

Durante la grabación también participó Luciano Chiesa, quien utilizó los históricos pianos del Estudio 2 de Abbey Road, instrumentos que fueron parte de registros emblemáticos de la música británica. Entre ellos se encuentran los pianos utilizados en canciones de The Beatles, como “A Day in the Life” y “Penny Lane”, además de los órganos Hammond vinculados a grabaciones de Pink Floyd.

Editado por Otro Planeta, sello independiente nacido también en el Oeste del Gran Buenos Aires, Amalaya llega como sucesor de Refugio amigo y propone recuperar algo esencial: el poder de las canciones como espacio de encuentro, emoción y refugio.