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Cosquín Rock 2027: se confirmó el lineup completo con más de 100 artistas

Espectáculos

El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en Córdoba y tendrá figuras como Ciro y Los Persas, Divididos, Babasonicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Jack Johnson y Jorge Drexler.

Cosquín Rock 2027

Cosquín Rock 2027

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su lineup confirmado. La organización dio a conocer este jueves la grilla completa de artistas que participarán de la próxima edición del festival, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

La nueva edición volverá a reunir a grandes nombres del rock argentino junto con artistas internacionales y propuestas de distintos géneros, entre ellos pop, indie, música urbana, blues, electrónica y cuarteto.

Entre las principales figuras anunciadas aparecen Ciro y Los Persas, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Catupecu Machu, El Kuelgue y No Te Va Gustar. La programación también tendrá una fuerte presencia internacional con Jack Johnson, Jorge Drexler, Capital Cities, Richie Hawtin, Kat Riggins y Siloé.

El lineup del Cosquín Rock 2027

El lineup del Cosquín Rock 2027

Cosquín Rock 2027: todos los artistas confirmados

La grilla completa anunciada por la organización incluye:

  • 2 Minutos
  • A La Par
  • Abril Olivera
  • Ale Kurz
  • Autos Robados
  • Babasonicos
  • Bacanas
  • BB Asul
  • Blair
  • Blues Motel
  • Botafogo
  • Búfalos Sedientos
  • Cada Cual
  • Camionero
  • Capital Cities
  • Catupecu Machu
  • César Valdomir
  • Chapa & Castelo
  • Ciro y Los Persas
  • Cruzando el Charco
  • Cuatro al Hilo
  • Daniela Spalla
  • Delfina Campos
  • Dellacasa
  • Divididos
  • El Kuelgue
  • Él Mató a un Policía Motorizado
  • El Plan de la Mariposa
  • El Zar
  • Escalopez
  • Florian
  • Franco Cinelli
  • Gauchito Club
  • Gente Negra
  • Guasones
  • Gustavo Cordera
  • Héctor Couto
  • Illya Kuryaki and the Valderramas
  • Jack Johnson
  • Jay De Lys
  • Jorge Drexler
  • Juan Ingaramo
  • Justi Riga
  • Kapanga
  • Kat Riggins
  • Koino Yokan
  • La Chancha Muda
  • La Cumbarsita Rock
  • La Delio Valdez
  • La Forasteria
  • La Grecia
  • La H No Murió
  • La Kermesse Redonda
  • La Mississippi
  • La Virgenxita
  • Las Pastillas del Abuelo
  • Las Pelotas
  • Lisandro Aristimuño
  • Locche
  • Los Besos
  • Los Cafres
  • Los Espíritus
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Gardelitos
  • Los Neuropibes
  • Los Pérez García
  • Lulu Matheu
  • Manu Desrets
  • Manu Martínez
  • Mar Monzón
  • Mariano Mellino
  • Marilina Bertoldi
  • Marino's Band
  • Martín Huergo
  • Mateo Dufour
  • Memphis La Blusera
  • Mixo
  • MRTNA
  • Nacho Bolognani
  • Najles
  • Nick Curly
  • Nicola
  • No Te Va Gustar
  • Nonpalidece
  • Peces Raros
  • Perras on the Beach
  • Piti Fernández
  • Pizza
  • Q'Lokura
  • Ramma
  • Ramita Puzzo
  • Ratones Paranoicos
  • Reybruja
  • Richie Hawtin
  • Ryan
  • Salas Velatorias
  • Sandra Vázquez
  • Siloé
  • Silvestre y La Naranja
  • Sour District
  • Tan Biónica
  • The Ginger Hearts
  • The Rhythm Gamblers
  • Tiky Sironi & Agus Prieto
  • Un Poco de Ruido
  • Usted Señalemelo
  • Victoria Whynot
  • Viejo Motor
  • Wayra Iglesias
  • Winona Riders
  • Wos
  • Zaren
  • Zoe Gotusso

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