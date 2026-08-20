Cosquín Rock 2027: se confirmó el lineup completo con más de 100 artistas
El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en Córdoba y tendrá figuras como Ciro y Los Persas, Divididos, Babasonicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Jack Johnson y Jorge Drexler.
El Cosquín Rock 2027 ya tiene su lineup confirmado. La organización dio a conocer este jueves la grilla completa de artistas que participarán de la próxima edición del festival, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.
La nueva edición volverá a reunir a grandes nombres del rock argentino junto con artistas internacionales y propuestas de distintos géneros, entre ellos pop, indie, música urbana, blues, electrónica y cuarteto.
Entre las principales figuras anunciadas aparecen Ciro y Los Persas, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Catupecu Machu, El Kuelgue y No Te Va Gustar. La programación también tendrá una fuerte presencia internacional con Jack Johnson, Jorge Drexler, Capital Cities, Richie Hawtin, Kat Riggins y Siloé.
Cosquín Rock 2027: todos los artistas confirmados
La grilla completa anunciada por la organización incluye:
- 2 Minutos
- A La Par
- Abril Olivera
- Ale Kurz
- Autos Robados
- Babasonicos
- Bacanas
- BB Asul
- Blair
- Blues Motel
- Botafogo
- Búfalos Sedientos
- Cada Cual
- Camionero
- Capital Cities
- Catupecu Machu
- César Valdomir
- Chapa & Castelo
- Ciro y Los Persas
- Cruzando el Charco
- Cuatro al Hilo
- Daniela Spalla
- Delfina Campos
- Dellacasa
- Divididos
- El Kuelgue
- Él Mató a un Policía Motorizado
- El Plan de la Mariposa
- El Zar
- Escalopez
- Florian
- Franco Cinelli
- Gauchito Club
- Gente Negra
- Guasones
- Gustavo Cordera
- Héctor Couto
- Illya Kuryaki and the Valderramas
- Jack Johnson
- Jay De Lys
- Jorge Drexler
- Juan Ingaramo
- Justi Riga
- Kapanga
- Kat Riggins
- Koino Yokan
- La Chancha Muda
- La Cumbarsita Rock
- La Delio Valdez
- La Forasteria
- La Grecia
- La H No Murió
- La Kermesse Redonda
- La Mississippi
- La Virgenxita
- Las Pastillas del Abuelo
- Las Pelotas
- Lisandro Aristimuño
- Locche
- Los Besos
- Los Cafres
- Los Espíritus
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Gardelitos
- Los Neuropibes
- Los Pérez García
- Lulu Matheu
- Manu Desrets
- Manu Martínez
- Mar Monzón
- Mariano Mellino
- Marilina Bertoldi
- Marino's Band
- Martín Huergo
- Mateo Dufour
- Memphis La Blusera
- Mixo
- MRTNA
- Nacho Bolognani
- Najles
- Nick Curly
- Nicola
- No Te Va Gustar
- Nonpalidece
- Peces Raros
- Perras on the Beach
- Piti Fernández
- Pizza
- Q'Lokura
- Ramma
- Ramita Puzzo
- Ratones Paranoicos
- Reybruja
- Richie Hawtin
- Ryan
- Salas Velatorias
- Sandra Vázquez
- Siloé
- Silvestre y La Naranja
- Só
- Sour District
- Tan Biónica
- The Ginger Hearts
- The Rhythm Gamblers
- Tiky Sironi & Agus Prieto
- Un Poco de Ruido
- Usted Señalemelo
- Victoria Whynot
- Viejo Motor
- Wayra Iglesias
- Winona Riders
- Wos
- Zaren
- Zoe Gotusso
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