Creamfields Argentina 2026: lineup completo y fecha
Charlotte de Witte, FISHER, HUGEL y The Blessed Madonna encabezan la nueva edición del festival.
Creamfields Argentina confirmó el lineup completo de su edición 2026, que se realizará el próximo sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva edición reunirá a algunas de las figuras más importantes de la escena electrónica internacional junto con una amplia representación de artistas argentinos.
La edición 2026 será la 18° edición de Creamfields en Argentina, en una nueva jornada que volverá a reunir a miles de fanáticos de la música electrónica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los nombres más importantes de la grilla aparecen Charlotte de Witte, FISHER, HUGEL y The Blessed Madonna, cuatro de los grandes atractivos de esta edición. También serán de la partida Anfisa Letyago, Loud Luxury, SOSA, Kölsch, Sven Väth, Innellea, Nic Fanciulli, Enrico Sangiuliano y Faithless Sound System.
Creamfields Argentina 2026: el lineup completo
La propuesta internacional atraviesa diferentes vertientes de la música electrónica y combina nombres de enorme trayectoria con algunos de los artistas que actualmente tienen mayor presencia en los principales festivales y clubes del mundo.
A la fuerte presencia internacional se suma una importante representación de la escena argentina. El lineup local estará integrado por DJs Pareja, Carca (DJ Set), Festa Bros, Guido Sartoris, Miguel Silver, Momo Trosman, Pabels, Mabel, Ana Hagen, Loïc, Lulù Matheou, Luis Nieva, Manu Oubiña, Mar Monzon y Martin Huergo.
De esta manera, Creamfields vuelve a apostar por una programación que no se limita a los grandes nombres internacionales y también busca mostrar parte del presente de la escena electrónica argentina.
Cuándo es Creamfields Argentina 2026
Creamfields Argentina se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. El predio volverá a recibir una jornada con múltiples escenarios y propuestas funcionando en simultáneo.
El festival tendrá una programación que se extenderá durante buena parte de la jornada y contará con diferentes espacios dedicados a los distintos estilos de la música electrónica.
La organización también confirmó que el evento será exclusivo para mayores de 18 años, por lo que será necesario presentar el DNI para ingresar al predio.
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