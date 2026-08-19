Creamfields Argentina 2026: lineup completo y fecha

De esta manera, Creamfields vuelve a apostar por una programación que no se limita a los grandes nombres internacionales y también busca mostrar parte del presente de la escena electrónica argentina.

Cuándo es Creamfields Argentina 2026

Creamfields Argentina se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. El predio volverá a recibir una jornada con múltiples escenarios y propuestas funcionando en simultáneo.

El festival tendrá una programación que se extenderá durante buena parte de la jornada y contará con diferentes espacios dedicados a los distintos estilos de la música electrónica.

La organización también confirmó que el evento será exclusivo para mayores de 18 años, por lo que será necesario presentar el DNI para ingresar al predio.