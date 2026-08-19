La joya del Real Madrid que se disputan Argentina y España: la estrategia para convencerlo

El europibe del Real Madrid que la Selección Argentina busca robarle a España

Esas cualidades lo pusieron tempranamente en el radar de la Real Federación Española de Fútbol, que dio el primer paso al citarlo a comienzos de año para integrar el proceso del Sub 19 con la mira puesta en la cita internacional del año próximo. Sin embargo, en el predio de Ezeiza siguieron cada uno de sus movimientos mediante el Departamento de Scouting que opera en suelo europeo, manteniendo abiertas todas las vías de diálogo con su entorno familiar.