La joya del Real Madrid que se disputan Argentina y España: la estrategia para convencerlo
Carlos Díez, capitán del Sub 19 del Merengue, fue convocado por La Roja pero en la AFA se mueven con cautela para sumarlo a la Albiceleste. De qué depende su decisión.
La búsqueda de los llamados "europibes" no se detiene y sumó un nuevo capítulo estratégico en los pasillos de la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino trabaja con absoluta cautela para intentar seducir a Carlos Díez, una de las promesas más codiciadas de las divisiones inferiores del Real Madrid, quien también se encuentra en el radar de la Selección de España.
Nacido en la capital española pero con la posibilidad de nacionalizarse por el origen de su padre, el mediocampista de 19 años viene de ser una pieza fundamental en la consagración de la Casa Blanca en la Youth Champions League. Portador de la cinta de capitán, se destaca por su despliegue en la franja central, un primer pase criterioso que rompe líneas y una voz de mando atípica para su categoría.
El europibe del Real Madrid que la Selección Argentina busca robarle a España
Esas cualidades lo pusieron tempranamente en el radar de la Real Federación Española de Fútbol, que dio el primer paso al citarlo a comienzos de año para integrar el proceso del Sub 19 con la mira puesta en la cita internacional del año próximo. Sin embargo, en el predio de Ezeiza siguieron cada uno de sus movimientos mediante el Departamento de Scouting que opera en suelo europeo, manteniendo abiertas todas las vías de diálogo con su entorno familiar.
La premisa de la AFA pasa por evitar apuros innecesarios. El cuerpo técnico juvenil que encabeza Diego Placente junto a sus colaboradores conoce a fondo la situación del futbolista pero aguarda el momento oportuno para formalizar la presentación del proyecto deportivo, una fórmula respetuosa que ya dio grandes frutos en los expedientes de Nicolás Paz o Alejandro Garnacho.
Esta gestión forma parte de una política de captación de talentos que ya abarca a más de una quincena de proyectos distribuidos entre las categorías Sub 15 y Sub 23 en el Viejo Continente y Norteamérica. Mientras los entrenamientos avanzan y las convocatorias se acercan, en la Selección esperan pacientemente la decisión final de un volante con proyección internacional.
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