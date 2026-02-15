Bad Bunny deslumbró a sus fans en River con Cazzu, Khea y Duki: el icónico momento
Bad Bunny aprovechó el Día de los Enamorados para invitar a viejos amigos suyos de la música argentina a sus segundo show, incluida Cazzu.
La segunda función de Bad Bunny en el estadio de River Plate trascendió los límites de un espectáculo musical convencional para convertirse en un evento de alto impacto simbólico. Ante una multitud que colmó cada rincón del Monumental, Benito Martínez Ocasio no solo ofreció un despliegue de energía y ritmo, sino que diseñó una velada que funcionó como una auténtica declaración de principios, subrayando el vínculo inquebrantable que mantiene con el público argentino.
El artista puertorriqueño logró equilibrar la balanza entre el fenómeno global en el que se ha convertido y la nostalgia de sus raíces, transformando la cancha en una celebración que recorrió su evolución artística. Desde los primeros acordes, quedó en evidencia que, para el cantante, Argentina representa una parada privilegiada y fundamental en su trayectoria internacional.
Si bien el setlist fue una sucesión de éxitos, el clímax absoluto de la noche se produjo a través de las colaboraciones en vivo. La euforia se apoderó de los presentes cuando Duki y Khea subieron al escenario, recreando la mística de los años fundacionales del trap en la región. Sin embargo, el momento de mayor voltaje emocional ocurrió con la entrada de Cazzu.
La "Jefa del Trap" se unió a sus colegas y a Bad Bunny en una escena que las redes sociales no tardaron en bautizar como la reunión de la “Santísima Trinidad” del género urbano. La conexión entre los cuatro artistas sobre las tablas remitió directamente a la época de Loca (Remix), aquel hit que hace casi diez años funcionó como la punta de lanza para la exportación del trap latino al mundo. La química intacta entre ellos fue un regalo para los fanáticos de la primera hora, quienes celebraron la vigencia de esa unión creativa.
Más allá del imponente despliegue visual y la potencia sonora, la noche guardó un espacio para la sensibilidad. El momento de mayor cercanía se produjo cuando el artista decidió detener el ritmo frenético del show para dirigirse a los presentes. En lo que la prensa y los seguidores ya catalogan como una “carta de amor a la Argentina”, Bad Bunny leyó (o parafraseó con notable conmoción) un mensaje cargado de gratitud, confirmando que la mística de Buenos Aires sigue siendo un combustible vital para su arte.
Quiénes fueron las invitadas en el segundo show de Bad Bunny
El cierre del paso de Bad Bunny por Argentina no solo cumplió con las expectativas, sino que redefinió el concepto de espectáculo en el Estadio River Plate. Ante una multitud de 70.000 personas que desafiaron los pronósticos meteorológicos, Benito Antonio Martínez Ocasio desplegó su arsenal de éxitos en una jornada marcada por la adrenalina, los invitados de lujo y una logística de último momento.
Debido a las alertas de tormentas con actividad eléctrica previstas para la madrugada, las productoras DF Entertainment y Dale Play Live tomaron la decisión estratégica de adelantar el inicio del concierto a las 20:00, una hora antes de lo programado. Esta maniobra permitió que el "Conejo Malo" diera comienzo a su ritual con "Callaíta" mientras el cielo porteño aún contenía la lluvia, desatando una euforia colectiva que se mantuvo inalterable durante toda la velada.
Uno de los segmentos más comentados fue el set realizado en "La Casita", un espacio escenográfico que se ha vuelto icónico en esta gira. Allí, las cámaras captaron presencias inesperadas que se volvieron tendencia instantánea en redes sociales: el cantante de La Mosca, Guillermo Novellis, y el referente del RKT, Callejero Fino, fueron vistos junto a Benito mientras este interpretaba "Velda", generando sorpresa absoluta entre los internautas.
La música también tuvo sus momentos de colaboración internacional. El puertorriqueño recibió a su compatriota Mora para cantar "Una vez", el éxito que lanzaron en conjunto en 2020. Sin embargo, el estallido definitivo ocurrió cuando el escenario se convirtió en el epicentro del trap regional.
La posibilidad de ver a Cazzu nuevamente junto a Benito era el rumor más fuerte de la semana, especialmente tras haber sido vista en la prueba de sonido durante el atardecer del sábado. La confirmación llegó de la mano de un momento histórico: la interpretación de "Loca remix" junto a Khea y Duki, reuniendo a los arquitectos originales del fenómeno que globalizó el género en 2017.
Este reencuentro cobró un tinte especial por el pasado compartido entre la "Jefa del Trap" y el astro boricua, quienes mantuvieron un romance breve tras conocerse profesionalmente. Los fanáticos inundaron las plataformas con mensajes cargados de emoción y envidia sana: “Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en que Bad Bunny le tenÍa unas re ganas a Cazzu” y “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos mi regalo de San Valentín”, fueron algunas de las frases que sintetizaron el sentimiento de la noche.
Aunque el viernes figuras como Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui marcaron presencia, todas las miradas se posaron en los detalles que dejó Bizarrap. El productor, que también pasó por "La Casita", publicó imágenes con un look que los seguidores analizaron como un mensaje cifrado.
La clave residiría en su vestimenta: una gorra con el número “33” y bermudas con el “30”. La sumatoria de ambos —63— ha ilusionado a la comunidad urbana con la posibilidad de que la próxima Bizarrap Music Session #63 tenga como protagonista a Bad Bunny, siguiendo la cronología tras su reciente colaboración con J Balvin. Aunque en plataformas digitales circulan versiones creadas con inteligencia artificial, los fanáticos esperan que estas señales numéricas sean el preludio de una unión real y definitiva.
