Bad Bunny deslumbró a sus fans en River con Cazzu, Khea y Duki: el icónico momento

Porque Bad Bunny interpretó esa canción junto a Duki, Cazzu y Khea durante su show en River pic.twitter.com/qQZzxalxj8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026

Más allá del imponente despliegue visual y la potencia sonora, la noche guardó un espacio para la sensibilidad. El momento de mayor cercanía se produjo cuando el artista decidió detener el ritmo frenético del show para dirigirse a los presentes. En lo que la prensa y los seguidores ya catalogan como una “carta de amor a la Argentina”, Bad Bunny leyó (o parafraseó con notable conmoción) un mensaje cargado de gratitud, confirmando que la mística de Buenos Aires sigue siendo un combustible vital para su arte.

Quiénes fueron las invitadas en el segundo show de Bad Bunny

El cierre del paso de Bad Bunny por Argentina no solo cumplió con las expectativas, sino que redefinió el concepto de espectáculo en el Estadio River Plate. Ante una multitud de 70.000 personas que desafiaron los pronósticos meteorológicos, Benito Antonio Martínez Ocasio desplegó su arsenal de éxitos en una jornada marcada por la adrenalina, los invitados de lujo y una logística de último momento.

Debido a las alertas de tormentas con actividad eléctrica previstas para la madrugada, las productoras DF Entertainment y Dale Play Live tomaron la decisión estratégica de adelantar el inicio del concierto a las 20:00, una hora antes de lo programado. Esta maniobra permitió que el "Conejo Malo" diera comienzo a su ritual con "Callaíta" mientras el cielo porteño aún contenía la lluvia, desatando una euforia colectiva que se mantuvo inalterable durante toda la velada.

Uno de los segmentos más comentados fue el set realizado en "La Casita", un espacio escenográfico que se ha vuelto icónico en esta gira. Allí, las cámaras captaron presencias inesperadas que se volvieron tendencia instantánea en redes sociales: el cantante de La Mosca, Guillermo Novellis, y el referente del RKT, Callejero Fino, fueron vistos junto a Benito mientras este interpretaba "Velda", generando sorpresa absoluta entre los internautas.

La música también tuvo sus momentos de colaboración internacional. El puertorriqueño recibió a su compatriota Mora para cantar "Una vez", el éxito que lanzaron en conjunto en 2020. Sin embargo, el estallido definitivo ocurrió cuando el escenario se convirtió en el epicentro del trap regional.

La posibilidad de ver a Cazzu nuevamente junto a Benito era el rumor más fuerte de la semana, especialmente tras haber sido vista en la prueba de sonido durante el atardecer del sábado. La confirmación llegó de la mano de un momento histórico: la interpretación de "Loca remix" junto a Khea y Duki, reuniendo a los arquitectos originales del fenómeno que globalizó el género en 2017.

Este reencuentro cobró un tinte especial por el pasado compartido entre la "Jefa del Trap" y el astro boricua, quienes mantuvieron un romance breve tras conocerse profesionalmente. Los fanáticos inundaron las plataformas con mensajes cargados de emoción y envidia sana: “Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en que Bad Bunny le tenÍa unas re ganas a Cazzu” y “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos mi regalo de San Valentín”, fueron algunas de las frases que sintetizaron el sentimiento de la noche.

Aunque el viernes figuras como Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui marcaron presencia, todas las miradas se posaron en los detalles que dejó Bizarrap. El productor, que también pasó por "La Casita", publicó imágenes con un look que los seguidores analizaron como un mensaje cifrado.

La clave residiría en su vestimenta: una gorra con el número “33” y bermudas con el “30”. La sumatoria de ambos —63— ha ilusionado a la comunidad urbana con la posibilidad de que la próxima Bizarrap Music Session #63 tenga como protagonista a Bad Bunny, siguiendo la cronología tras su reciente colaboración con J Balvin. Aunque en plataformas digitales circulan versiones creadas con inteligencia artificial, los fanáticos esperan que estas señales numéricas sean el preludio de una unión real y definitiva.