Lluvias en el AMBA: qué puede pasar con el tercer show de Bad Bunny en River
El artista puertorriqueño dará su último recital en el país, pero las condiciones climáticas en la Ciudad obligaron a la productora a modificar el horario del show del sábado. ¿Ocurrirá lo mismo con la función de este domingo?
El artista puertorriqueño Bad Bunny llegó a la Argentina para realizar tres shows en el Estadio Monumental y provocó una verdadera revolución entre sus fans. Ahora, la expectativa está puesta en el último recital previsto para hoy, domingo 15 de febrero, mientras rige una alerta por tormentas en el AMBA que genera dudas sobre cómo se desarrollará la jornada.
La productora informó el sábado que, debido a las lluvias pronosticadas para el show del 14 de febrero, se resolvió adelantar una hora toda la grilla de actividades. Así, el espectáculo del cantante —Benito Martínez Ocasio— comenzó a las 20 para evitar complicaciones por el clima.
Hasta el momento no se comunicaron cambios en el horario del recital de este domingo, por lo que quienes asistirán deberán permanecer atentos a las redes oficiales de la productora Dale Play Live ante cualquier novedad de último momento.
Para hoy en la Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable, con lluvias, humedad elevada y cielo mayormente cubierto. Las temperaturas se ubicarán entre los 22° y 27°, con vientos moderados del norte rotando hacia el este.
Las precipitaciones podrían mantenerse durante gran parte del día y disminuir hacia la tarde, dando lugar a una noche con nubosidad parcial.
Bad Bunny en River: cortes de tránsito vigentes
Reducción parcial en Av. Figueroa Alcorta entre Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la 1 del lunes 16.
Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 11 a 2.
Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 13 a 2.
Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.
Cierre de accesos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.
Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.
Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.
Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.
