Lluvias en el AMBA: qué puede pasar con el tercer show de Bad Bunny en River

Reducción parcial en Av. Figueroa Alcorta entre Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la 1 del lunes 16.

Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 11 a 2.

Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 13 a 2.

Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.

Cierre de accesos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.

Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.

Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 14 a 2.