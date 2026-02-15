Wanda Nara celebró los 11 años de Francesca con lujos en Nordelta

copyImage

Originalmente, el cumpleaños de la pequeña es el 19 de enero, pero la organización decidió postergar la fecha oficial para garantizar que todos los invitados pudieran estar presentes. La propia Wanda Nara fue quien comunicó esta decisión a través de sus plataformas digitales, priorizando el deseo de su hija de estar rodeada de sus seres queridos: “Esperamos a todas tus amigas que vuelvan de vacaciones y hacemos el festejo. Te amo, Fran”, expresó la empresaria, subrayando el espíritu de la reunión.