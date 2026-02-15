Wanda Nara celebró los 11 años de Francesca con lujos en Nordelta
La empresaria esperó a que las amigas de su hija regresaran de vacaciones y organizó un enorme festejo. Conocé los detalles de su fiesta.
El verano en Buenos Aires fue el marco ideal para una celebración que no escatimó en detalles ni en afectos. Francesca Icardi, la hija mayor del matrimonio entre Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, celebró su décimo primer aniversario de vida con una recepción de ensueño en su residencia de Nordelta. El evento, que tuvo lugar a orillas del lago, se destacó por una estética cuidadosamente seleccionada y un ambiente de reencuentro familiar.
Originalmente, el cumpleaños de la pequeña es el 19 de enero, pero la organización decidió postergar la fecha oficial para garantizar que todos los invitados pudieran estar presentes. La propia Wanda Nara fue quien comunicó esta decisión a través de sus plataformas digitales, priorizando el deseo de su hija de estar rodeada de sus seres queridos: “Esperamos a todas tus amigas que vuelvan de vacaciones y hacemos el festejo. Te amo, Fran”, expresó la empresaria, subrayando el espíritu de la reunión.
La propuesta visual de la fiesta transformó el jardín de la propiedad en un paraje costero de fantasía denominado "Fran’s Beach" (la playa de Fran). Bajo la tendencia coquette, el espacio se llenó de tonalidades rosa pastel y flores naturales que armonizaban con sombrillas rayadas y reposeras dispuestas frente al agua. Incluso se incorporó una Vespa decorativa que aportó un aire retro y sofisticado al paisaje.
La diversión fue el eje central de la tarde. Los asistentes disfrutaron de una serie de actividades diseñadas para combatir el calor y fomentar la creatividad con una parte de diversión acuática donde se instalaron juegos de agua, inflables y se realizó una multitudinaria fiesta de espuma. Además, también hubo un taller creativo. El mismo es un sector especializado permitió a los invitados intervenir y customizar camperas utilizando piedras brillantes y marcadores de colores.
El evento logró reunir a gran parte del círculo íntimo de la cumpleañera. Estuvieron presentes sus hermanos Valentino, Costantino y Benedicto, quienes llegaron acompañados por su padre, Maxi López, demostrando un clima de armonía familiar. También participaron su hermana menor, Isabella, su abuela Nora Colosimo y Martín Migueles, señalado como la actual pareja de Wanda.
La gastronomía dulce no pasó desapercibida, destacándose una imponente torta de tres niveles coronada con once cerezas, además de mini pavlovas en forma de corazón y cupcakes temáticos. Uno de los momentos más comentados fue la llegada de un obsequio muy particular: un enorme ramo de rosas enviado por La Joaqui, un detalle que terminó de sellar una jornada que Francesca difícilmente olvidará.
