César Banana Pueyrredón le hizo un homenaje a Bad Bunny y es viral

Este episodio no solo resalta la capacidad de "Banana" Pueyrredón para unir dos universos musicales aparentemente opuestos —el nostálgico y el contemporáneo—, sino que también pone de manifiesto su actual etapa de exploración artística.

Más allá de su histórico lugar en la música, el cantante ha buscado nuevos horizontes para su carrera. Cabe recordar que, durante el pasado 2025, el artista dio un giro a su perfil profesional al debutar como actor en la calle Corrientes. Su participación en la obra La Llamada, presentada en el Teatro Astros, marcó el inicio de esta faceta interpretativa que hoy se complementa con su notable capacidad para reinventar hits globales y seguir cautivando a nuevas generaciones.