César Banana Pueyrredón le hizo un homenaje a Bad Bunny y es viral
El icono de la música romántica visitó un canal de streaming y cantó uno de los temas más conocidos de Bad Bunny sorprendiendo a todos.
La escena musical argentina ha sido testigo de un cruce generacional inesperado que ha paralizado las redes sociales. En el marco de la gran expectativa por las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio River Plate, el legendario cantautor César "Banana" Pueyrredón se convirtió en el protagonista de un momento disruptivo al reinterpretar uno de los mayores éxitos del artista puertorriqueño.
Invitado por el canal de streaming Olga, el referente de la balada romántica —responsable de clásicos inmortales como "Conociéndote" y "No quiero ser más tu amigo"— aceptó el reto de intervenir el repertorio del "Conejo Malo". Sentado frente a su teclado, Pueyrredón ejecutó una versión completamente renovada de "Tití me preguntó", despojándola de su ritmo frenético original para transformarla en una pieza melódica.
La respuesta del público fue inmediata y masiva. Gracias a su distintivo tono cálido y su refinada técnica vocal, el artista logró que el trap y el reguetón fluyeran bajo una nueva luz. La repercusión fue tal que el video alcanzó rápidamente cifras millonarias de reproducciones en diversas plataformas. Tan solo en la red social X, la performance superó las 31,3 mil visualizaciones en cuestión de horas.
La recepción por parte de los usuarios no solo fue positiva, sino que muchos se animaron a comparar ambas versiones. En Instagram, los elogios llovieron para el músico de 72 años, con mensajes que destacaban su vigencia y talento. Entre los comentarios más virales se destacaron frases como: "César mejora todo lo que toca" o "Es el potasio que mi alma necesitaba", reflejando la calurosa acogida de la audiencia ante este experimento sonoro.
Este episodio no solo resalta la capacidad de "Banana" Pueyrredón para unir dos universos musicales aparentemente opuestos —el nostálgico y el contemporáneo—, sino que también pone de manifiesto su actual etapa de exploración artística.
Más allá de su histórico lugar en la música, el cantante ha buscado nuevos horizontes para su carrera. Cabe recordar que, durante el pasado 2025, el artista dio un giro a su perfil profesional al debutar como actor en la calle Corrientes. Su participación en la obra La Llamada, presentada en el Teatro Astros, marcó el inicio de esta faceta interpretativa que hoy se complementa con su notable capacidad para reinventar hits globales y seguir cautivando a nuevas generaciones.
