Charlotte Caniggia, sobre la relación con sus papás: "No puedo exigirles que me amen"

Tras confirmar que no está en contacto con Nannis, habló de su relación actual con su papá: "No está todo de maravilla, pero a veces sí, 'hola papá como andás', cordial", reconoció.

Charlotte Caniggia habló de Claudio Paul y Mariana Nannis: "Los extraño"

Luego, consultada sobre la denuncia que hay por abuso sexual en el medio de sus padres, Charlotte se expresó al respecto. "Yo no me pongo de parte de nadie, yo soy la hija, no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre, pero nada, es muy triste lo que está pasando", aseguró.

Acto seguido, Ángel de Brito describió su rol como el de la mediadora, y ella estuvo de acuerdo: "No es muy fácil mi papel, pero no sé qué más hacer".

"Todo comenzó cuando se separaron, no nos hablaron, tomaron distancia. Yo hace años estoy en esta posición, ya es algo normal. No es que es de ahora esto. Y sí, extraño a mi mamá y a mi papá, obviamente. Quiero abrazarlos, tomar un café, hablar con ellos, pero bueno, mi vida es así, tengo que aceptarla", agregó, movilizada.

A pesar de todo, Charlotte mantiene la esperanza: "Quizá en un par de años me pase que mis papás se acerquen a mí, y quieran compartir momentos conmigo. Yo estoy abierta, pero no voy a estar siguiéndolos todo el tiempo y exigirles que me amen o que me llamen, es medio cansador", cerró.