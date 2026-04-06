La hija de Andrea del Boca defendió a la actriz tras la tensa cena con Brian Sarmiento: "Es así"

En diálogo con Cortá por Lozano, conducido por Verónica Lozano, la joven defendió el accionar de su madre y dejó en claro que su actitud no es algo exclusivo del juego. “Mi mamá es así en la vida, a mí también me rompe las pelotas porque me habla con ese temple y esa tranquilidad”, aseguró. Y agregó: “Esto es un show, eso es cierto, y tiene sus herramientas actorales que por supuesto puede utilizar, pero ella es así”.