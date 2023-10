Milett Figueroa se mostró furiosa con sus compañeros del Bailando 2023: los motivos

Al llegar su momento de ir al centro de la pista, Marcelo Tinelli les preguntó a ambos si se habían quedado mal con lo que pasó con sus compañeros, a lo que la joven de Perú respondió: "La verdad que me fastidia porque me deja como mala compañera, pero todo bien, yo observo ,me callo, y lo acepto". Contradictoriamente, Salwe contestó que estaba "contento con lo que viene", en referencia a su nueva compañera de competencia.