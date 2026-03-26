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Netflix: la dramática y sensual producción que sacude a la plataforma

Espectáculos

Su historia de drama, romance y suspenso atrapa a los espectadores. Dura casi 120 minutos y arribó a la pantalla grande en el 2020 de la mano de Ben Wheatley.

Esta película de Netflix narra una historia drama

Esta película de Netflix narra una historia drama, suspenso y romance con la participación estelar de Carey Mulligan.

Netflix ofrece un amplio catálogo con títulos pensados para enganchar al público a través de historias intensas y giros inesperados. Entre ellos se destaca “Hermosa venganza”, una película que mezcla romance, drama y suspenso a lo largo de 113 minutos.

Estrenada en 2020 y dirigida por Ben Wheatley, la película cuenta con Carey Mulligan y Bo Burnham, actores de reconocida trayectoria que aportan jerarquía y experiencia a la historia. Este film, además, fue destacado en la industria cinematográfica al ganar el Oscar a Mejor Guion Original y sumar nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Mulligan.

De qué trata "Hermosa venganza"

Hermosa venganza

"Hermosa venganza" llegó a la pantalla grande en el 2020.

La película sigue a Cassie Thomas, una mujer que parece perdida y fuera de sus cabales, pero su comportamiento es parte de un plan cuidadosamente pensado. Finge vulnerabilidad para acercarse a ciertos hombres y ganarse su confianza, mientras oculta sus verdaderas intenciones.

El impulso detrás de sus acciones es un trauma sufrido en el pasado, que la lleva a buscar justicia por su cuenta. Cada movimiento de Cassie está calculado, utilizando la percepción que los demás tienen de ella para manipular situaciones y ejecutar su venganza de manera estratégica y precisa.

Reparto de "Hermosa venganza"

El éxito de esta atrapante historia se debe, en gran medida, a los actores de prestigioso nivel que integran su elenco. Estos son los protagonistas principales de "Hermosa venganza":

  • Carey Mulligan como Cassandra “Cassie” Thomas
  • Bo Burnham como Ryan Cooper
  • Clancy Brown como Stanley Thomas
  • Jennifer Coolidge como Susan Thomas
  • Laverne Cox como Gail
  • Alison Brie como Madison McPhee
  • Chris Lowell como Alexander "Al" Monroe
  • Connie Britton como Elizabeth Walker
  • Adam Brody como Jerry

Tráiler de "Hermosa venganza"

Embed - Hermosa Venganza – Trailer Oficial (Universal Pictures) HD

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