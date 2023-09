Nelly Camjalli acusó a la producción del Bailando 2023: "Me pedían que..."

Seguidamente, agregó: "Mi vida no pasa por una puteada, tengo mucha vida interior y soy sensible. Yo tengo tres hijos, ocho nietos, quedé viuda a los 58 años. Me emociona y lloré ayer con el bailarín. Yo ya estoy hecha, todo esto es un regalo", detalló sobre su verdadera personalidad.

"Hace tres meses estuve 10 días internada en el Hospital Alemán por un problema intestinal, tengo de todo en mi vida, y se me presentó esto y era una manera de salir", continuó contando.

nelly_bailando_2023.jpg

Finalmente, tras ser consultada sobre sus sensaciones al respecto de la eliminación, Nelly fue contundente: "Estoy muy bien, me saqué una mochila de encima. La única pena que me angustia es dejarlo al bailarín sin trabajo. Por mí no me importaba".