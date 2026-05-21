Liquidaron a Mavinga en redes sociales tras impedir el regreso de Carmiña a Gran Hermano
El reality de Telefe entró en su etapa de repechaje, pero dejó abiertas las puertas a un nuevo enfrentamiento entre Mavinga y Carmiña. Los detalles.
La última gala destinada al repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, emitida por la pantalla de Telefe, culminó envuelta en una controversia feroz que sacudió los cimientos del estudio de televisión y repercutió con fuerza en el universo digital.
Lo que inicialmente se perfilaba como una velada cargada de ilusión y expectativa por la vuelta de varios participantes al reality, derivó en una atmósfera de tensión absoluta debido a una inesperada determinación de la producción que involucró directamente a Carmiña Masi y Mavinga, dos de las figuras más polémicas del ciclo.
El conflicto se originó cuando el programa anunció una sección especial para abordar el enfrentamiento que ambas exconcursantes habían protagonizado semanas atrás. En aquella oportunidad, la participante oriunda de Paraguay había quedado en el ojo de la tormenta tras proferir dichos discriminatorios y racistas hacia su compañera, lo que derivó en su expulsión directa por parte de las autoridades del juego.
Durante la velada en vivo conducida por Santiago del Moro, la emblemática voz de "Gran Hermano" repasó los pormenores de aquella sanción. No obstante, el programa aclaró que la expulsada había ofrecido las correspondientes disculpas públicas y que, en el afuera, ambas mujeres habían conversado para recomponer su relación. En base a este acercamiento, la producción optó por otorgarle una nueva chance a Masi a través de la herramienta del “Golden Ticket”.
Sin embargo, las reglas cambiaron de forma drástica en el momento más álgido de la noche. Desde la organización notificaron que el ingreso no dependería de la votación del público ni del criterio del canal, sino que la determinación final quedaría exclusivamente en manos de Mavinga. El silencio se apoderó del estudio cuando el conductor le trasladó la pregunta definitiva: “¿Vuelve o no vuelve?”. Tras unos instantes de pura incertidumbre, la estilista sentenció de manera firme: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.
Semejante respuesta dividió de inmediato a la tribuna del set, donde una parte aplaudió la postura de Mavinga mientras que otro sector comenzó a propinarle insultos y gritos en directo. La drástica resolución dejó a la periodista paraguaya definitivamente afuera del certamen y encendió los debates en las plataformas digitales, donde llovieron cuestionamientos tanto hacia la votante como al manejo ético de la producción.
El descargo de Mavinga ante el acoso en las redes
Tras el cierre de la emisión, ambas protagonistas recurrieron a sus perfiles virtuales para dar sus respectivas versiones del hecho. Mavinga grabó un video de madrugada en el que reflejó el inmenso desgaste psicológico que le generó la situación. “Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy”, manifestó visiblemente afectada, defendiendo el haber actuado en concordancia con sus sentimientos bajo la presión de las cámaras.
La peluquera también sacó a la luz el calvario que arrastra desde que se inició el conflicto original: “Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña”. Para concluir, la joven destacó la actitud que asumió su excompañera en la intimidad respecto a la encrucijada en la que las colocó el reality: “Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”.
La furia de Carmiña Masi: "Innecesario humillarme así"
Por su parte, Carmiña Masi estalló de furia en sus historias de Instagram apenas concluyó la transmisión de Telefe. La cronista paraguaya subió un descargo en formato de video acompañado por la contundente frase “No me merecía”, apuntando sus dardos de forma directa contra el mecanismo implementado por el programa. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, exclamó indignada ante el lente de su teléfono.
Sin intenciones de moderar su enojo, la comunicadora arremetió contra las autoridades del canal: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.
Más tarde, completó su furioso descargo con un texto fulminante en el que catalogaba la gala de innecesaria: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.
Cabe destacar que el repechaje contemplaba originalmente dos ingresos por voto telefónico y dos pases especiales por “Golden Ticket”. Esta tercera tarjeta dorada fue una sorpresa de la producción que terminó bajo la total potestad de Mavinga, quien finalmente prefirió cerrarle la puerta del reality a la mujer que la había discriminado.
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