Liquidaron a Mavinga en redes sociales tras impedir el regreso de Carmiña a Gran Hermano

Sin embargo, las reglas cambiaron de forma drástica en el momento más álgido de la noche. Desde la organización notificaron que el ingreso no dependería de la votación del público ni del criterio del canal, sino que la determinación final quedaría exclusivamente en manos de Mavinga. El silencio se apoderó del estudio cuando el conductor le trasladó la pregunta definitiva: “¿Vuelve o no vuelve?”. Tras unos instantes de pura incertidumbre, la estilista sentenció de manera firme: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

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Semejante respuesta dividió de inmediato a la tribuna del set, donde una parte aplaudió la postura de Mavinga mientras que otro sector comenzó a propinarle insultos y gritos en directo. La drástica resolución dejó a la periodista paraguaya definitivamente afuera del certamen y encendió los debates en las plataformas digitales, donde llovieron cuestionamientos tanto hacia la votante como al manejo ético de la producción.

El descargo de Mavinga ante el acoso en las redes

Tras el cierre de la emisión, ambas protagonistas recurrieron a sus perfiles virtuales para dar sus respectivas versiones del hecho. Mavinga grabó un video de madrugada en el que reflejó el inmenso desgaste psicológico que le generó la situación. “Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy”, manifestó visiblemente afectada, defendiendo el haber actuado en concordancia con sus sentimientos bajo la presión de las cámaras.

La peluquera también sacó a la luz el calvario que arrastra desde que se inició el conflicto original: “Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña”. Para concluir, la joven destacó la actitud que asumió su excompañera en la intimidad respecto a la encrucijada en la que las colocó el reality: “Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”.

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La furia de Carmiña Masi: "Innecesario humillarme así"

Por su parte, Carmiña Masi estalló de furia en sus historias de Instagram apenas concluyó la transmisión de Telefe. La cronista paraguaya subió un descargo en formato de video acompañado por la contundente frase “No me merecía”, apuntando sus dardos de forma directa contra el mecanismo implementado por el programa. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, exclamó indignada ante el lente de su teléfono.

Sin intenciones de moderar su enojo, la comunicadora arremetió contra las autoridades del canal: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

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Más tarde, completó su furioso descargo con un texto fulminante en el que catalogaba la gala de innecesaria: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

Cabe destacar que el repechaje contemplaba originalmente dos ingresos por voto telefónico y dos pases especiales por “Golden Ticket”. Esta tercera tarjeta dorada fue una sorpresa de la producción que terminó bajo la total potestad de Mavinga, quien finalmente prefirió cerrarle la puerta del reality a la mujer que la había discriminado.