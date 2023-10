Primera renuncia en el Bailando 2023: se va una figura

Noelia Pompa.JPG

El conductor contó lo que le preguntó a bicampeona del certamen: "¿Por qué te vas?", y ella de inmediato le contestó: "'Hola, Ángel', me dice. Bailaré dos galas más y tengo que partir", leyó el periodista.

"'¿Hacía dónde?', le digo. 'Tengo que arreglar bien con la produ, me voy a España y ahora me cuesta partir'. 'La pucha', me dice. 'Ahora me cuesta porque la verdad lo estoy pasando bien, igual la producción lo sabía'. Recuerden que el Bailando iba a empezar antes", contó Ángel, y concluyó: "Tiene un compromiso en España que ya lo tenía de antes" y Yanina intervino diciendo "Claro, un laburo pautado".

Qué dijo Noelia Pompa sobre su salida del Bailando 2023

En la noche en que dos parejas abandonan el certamen, Noelia Pompa, la bicampeona, confirmó que se va. Arrancó diciendo: "Lo quería decir yo pero Ángel está adelante de todos. Dos galas más voy a estar".

Tinelli le pregunto si vuelve y Noelia le retrucó: "¿Puedo volver?". A lo que él le contestó: "Llamame y te voy diciendo".

Quién será la reemplazante de Noelia Pompa

Marcelo Tinelli anunció "la reemplazante será la señorita Tuli Acosta" a lo que Noelia Pompa con mucha felicidad expresó un "¡Qué!, ¿Pará es verdad?" y corrió a abrazarlo, diciéndole "Vamos capo", acto seguido la bailarina agregó "trátenmela bien".

Tinelli agregó "Tuli es amiga mía, amiga de mi familia, cordobesa, amiga de Luck Ra, la rompe bailando, estuvo bailando con nosotros cuando tenía 9 años y hoy vuelve a bailar, diosa bailando, una gran mina".

La felicidad de Noelia Pompa al enterarse de la noticia

