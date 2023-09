Sigue la novela: el contundente descargo de Coti Romero sobre su relación con Alexis Quiroga

Luego, agregó: "Él puede salir a decir lo que quiera, pero sabe en el fondo que yo hice las cosas bien. También sabe que el día de mi cumpleaños, que viajamos a México, él se estaba escribiendo con otras chicas".

COTY ROMERO SIN FILTRO: APUNTÓ CONTRA LOURDES SÁNCHEZ y HABLÓ de la INFIDELIDAD del "EL CONE"

"Yo podría salir a matarlo en todos los programas porque tengo las capturas, pero no lo voy a hacer por el amor y el respeto que le tengo todavía, pero no voy a volver más porque se me cayó del pedestal donde lo tenía ", cerró Coti Romero.