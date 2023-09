Gino de "Bake Off" confesó el calvario que vivió después del reality

Detalló entonces cuáles fueron sus sensaciones al término del programa: “Cuando baja la efervescencia, la fama te preguntas ‘¿ahora qué?’. Te agarra una desolación y un sentimiento como que estás viviendo en una burbuja. Llegó mi momento y de repente ese momento desapareció”.

“En mi caso tuve un año difícil, yo tengo 25 años y estoy en un momento clave, debo admitir que después de Bake Off terminé mal, estuve un tiempo transitando una depresión bastante silenciosa, engordé y me pasó de todo”, reveló Gino.

“Estaba muy bajoneado, sin rumbo, sin ganas de hacer ejercicio y es una desolación que no entendés por qué te pasa. Yo creo que a Maxi lo que le pasó es que lo artístico es un destino incierto. Sos un producto que sirve o no, te usan y te desusan, sos funcional al show o no”, agregó Gino Minnucci.

Qué le pasó a Gino cuando terminó "Bake Off"

gino bake off

Contó que “hubo un momento donde yo conocí a una persona que me acompañó durante todo ese proceso de fama, de fiesta en fiesta y, cuando bajó todo ese momento, bajó esa relación. Corté con esa persona que fue importante en ese momento de locura. Me pasó que lo sentimental se juntó con lo mental y explotó todo, me agarraron ataques de ansiedad”.

“Yo soy un tipo reservado y todo lo que sean problemas lo transito solo. Me castigaba diciéndome que no podía estar mal y cuando estaba en reuniones sociales era como que llegaba la alegría del pueblo y después me quería morir, me sentía mal. Me llevó un año este tema, lo pude sanar y cambiar, quité algunos hábitos también”, cerró en una nota con Juan Etchegoyen.