Sakatumba lanza "Un poco triste" y profundiza su identidad con un sonido más crudo e intenso

Nacidos en Buenos Aires y atravesados por distintas experiencias dentro de la ciudad, los integrantes de Sakatumba continúan desarrollando un lenguaje propio donde conviven el costado romántico y una incomodidad cada vez más presente.

Esa energía encuentra su máxima expresión fuera del estudio, en el vivo, donde los temas crecen, mutan y terminan de consolidar su identidad frente al público.