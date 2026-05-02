Sakatumba lanza "Un poco triste" y profundiza su identidad con un sonido más crudo e intenso
La banda presenta un nuevo single que marca un quiebre en su evolución artística, con una propuesta directa, incómoda y cargada de energía.
Sakatumba vuelve a sacudir la escena con “Un poco triste”, un lanzamiento que empuja aún más los límites de su propuesta y consolida el rumbo que vienen trazando en sus últimos trabajos.
Después de explorar distintas capas sonoras en “Ataques en mi ciudad” y expandir esa búsqueda con “Hermoso Desastre”, el grupo da un paso más allá con un tema que irrumpe sin concesiones. La propia banda lo define como “una patada a la cara”, una frase que sintetiza el espíritu de la canción: intensidad pura, sin filtros ni medias tintas.
En este nuevo single, el sonido se vuelve más frontal y físico. La emoción aparece expuesta, sin rodeos, en una apuesta que deja atrás la sugerencia para pasar a una expresión directa. La tensión ya no se insinúa: se manifiesta con fuerza y se convierte en impacto.
Este lanzamiento también marca un cambio en la etapa del grupo. Lo que antes era exploración hoy se transforma en una postura definida. Las canciones no solo retratan una realidad, sino que la enfrentan, generando un cruce constante entre lo personal y lo colectivo.
Nacidos en Buenos Aires y atravesados por distintas experiencias dentro de la ciudad, los integrantes de Sakatumba continúan desarrollando un lenguaje propio donde conviven el costado romántico y una incomodidad cada vez más presente.
Esa energía encuentra su máxima expresión fuera del estudio, en el vivo, donde los temas crecen, mutan y terminan de consolidar su identidad frente al público.
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