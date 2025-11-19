Bandana canceló a último momento una entrevista en LAM por una integrante: qué pasó

Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana

En medio de la expectativa por el regreso de Bandana, Lourdes Fernández habló públicamente sobre su estado de salud y sorprendió al asegurar que está próxima a someterse a una intervención quirúrgica.

La cantante, que se prepara para reencontrarse con el público junto a la icónica banda pop argentina, confirmó que afronta el proceso con calma y contención emocional, luego del escándalo que la tuvo como protagonista a ella y a su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.

Consultada sobre cómo se encuentra en este momento previo a la operación, Lourdes explicó con claridad el procedimiento que deberá enfrentar. “Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios. Más todo lo que pasó y bueno, pero bien acompañada, así que muy bien”, expresó, dando a entender que atraviesa una etapa delicada, pero contenida.