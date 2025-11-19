Bandana canceló a último momento una entrevista en LAM por una integrante: qué pasó
La cuatro integrantes iban a mostrarse juntas por primera vez en un programa tras el anuncio de su regreso, pero cancelaron a último momento.
Luego del escándalo del que fue víctima Lourdes Fernández, y en el marco del esperado regreso a los escenarios, Bandana iba a presentarse este miércoles en LAM, para una entrevista, pero el grupo canceló a último momento.
Este mismo miércoles, América TV y el siempre polémico ciclo de espectáculos habían anunciado la nota con las cantantes y Ángel de Brito.
Lowrdez, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi y María Elizabeth "Lissa" Vera iba a mostrarse por primera vez todas juntas en un programa en vivo luego de haber confirmado su regreso. Sin embargo, no hubo tal entrevista.
Según el periodista Fede Flowers, "desde el entorno del grupo le cuentan que prensa canceló porque una de las chicas tuvo un inconveniente". Luego, completó: "Sería Lissa".
Bandana tiene agendado presentarse este domingo en una fiesta junto al DJ Tommy Muñoz.
Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana
En medio de la expectativa por el regreso de Bandana, Lourdes Fernández habló públicamente sobre su estado de salud y sorprendió al asegurar que está próxima a someterse a una intervención quirúrgica.
La cantante, que se prepara para reencontrarse con el público junto a la icónica banda pop argentina, confirmó que afronta el proceso con calma y contención emocional, luego del escándalo que la tuvo como protagonista a ella y a su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.
Consultada sobre cómo se encuentra en este momento previo a la operación, Lourdes explicó con claridad el procedimiento que deberá enfrentar. “Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios. Más todo lo que pasó y bueno, pero bien acompañada, así que muy bien”, expresó, dando a entender que atraviesa una etapa delicada, pero contenida.
