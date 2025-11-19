Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana y de la polémica con su ex pareja
La cantante confirmó que se someterá a una intervención ginecológica mientras intenta volver a la normalidad luego de que su expareja, Leandro García Gómez, la tuviera privada de su libertad.
En medio de la expectativa por el regreso de Bandana, Lourdes Fernández habló públicamente sobre su estado de salud y aseguró que está próxima a someterse a una intervención quirúrgica.
La cantante, que se prepara para reencontrarse con el público junto a la icónica banda pop argentina, confirmó que afronta el proceso con calma y contención emocional, luego del escándalo que la tuvo como protagonista a ella y a su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.
Consultada sobre cómo se encuentra en este momento previo a la operación, Lourdes explicó con claridad el procedimiento que deberá enfrentar. “Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios. Más todo lo que pasó y bueno, pero bien acompañada, así que muy bien”, expresó, dando a entender que atraviesa una etapa delicada, pero contenida.
En cuanto a quiénes la acompañan en este proceso, la intérprete destacó el rol clave de su círculo afectivo. “En mis amigas, la gente que me acompaña con todo el amor del mundo”, afirmó con gratitud. A su vez, resaltó el apoyo constante del público, que se hizo presente con muestras de cariño en la calle. “Muchísimas gracias, no paran de pararme en la calle, darme abrazos o contarme sus historias, ¿no? Que son muy fuertes por momentos por ahí, por eso yo no me identifico como una víctima de algo, sino este, bueno, pasé por momentos”, remarcó.
Además, Lourdes reconoció el respaldo de sus compañeras de Bandana, a quienes define como un sostén emocional en este tramo de su vida. “La verdad que las chicas, las chicas, o sea fue más que evidente que estuvieron presentes. Mi familia”, destacó, dejando en claro que el reencuentro con el grupo llegó en un momento significativo.
Sobre la repercusión pública que tuvo su situación personal en el último tiempo, la artista admitió que no esperaba semejante dimensión, e incluso aclaró que hay cuestiones legales que le impiden profundizar. “Imaginaba bastante repercusión con todo lo sucedido. No, es que yo no puedo contar mucho, pero hay cautelar, pero me desperté. Y un día había un lío bárbaro. No, no puedo contar mucho”, sostuvo con cautela.
