Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana y de la polémica con su ex pareja

lourdes fernandez

En cuanto a quiénes la acompañan en este proceso, la intérprete destacó el rol clave de su círculo afectivo. “En mis amigas, la gente que me acompaña con todo el amor del mundo”, afirmó con gratitud. A su vez, resaltó el apoyo constante del público, que se hizo presente con muestras de cariño en la calle. “Muchísimas gracias, no paran de pararme en la calle, darme abrazos o contarme sus historias, ¿no? Que son muy fuertes por momentos por ahí, por eso yo no me identifico como una víctima de algo, sino este, bueno, pasé por momentos”, remarcó.