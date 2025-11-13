La Justicia rechazó excarcelar a la ex pareja de Lourdes Fernández

lourdes fernandez

En el fallo, la Cámara pondera negativamente que registra dos antecedentes condenatorios. El último dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 21, el 20 de abril de 2022, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de amenazas coactivas cometidas en cuatro oportunidades, desobediencia cometida en veintidós oportunidades, desobediencia en concurso ideal con amenazas coactivas y amenazas cometidas en diez oportunidades; todo ello en concurso real entre sí y, a la pena única de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ser usuario legítimo de armas de fuego por el doble tiempo de condena; comprensiva de la señalada y la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, el 23 de diciembre de 2020.