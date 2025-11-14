Una pelea brutal desató una salida inesperada de Bandana a pocos días de su regreso
A diez jornadas del show aniversario, trascendió un cruce feroz entre dos integrantes que dejó al grupo al borde del colapso.
Lo que debía ser una cuenta regresiva tranquila hacia el esperado reencuentro de Bandana terminó convirtiéndose en un terremoto puertas adentro. A sólo días de que el quinteto pop vuelva a escena para festejar sus 25 años, salió a la luz una interna que, según fuentes del ciclo Tarde o Temprano, escaló hasta niveles impensados y derivó en la ruptura inmediata de una de sus integrantes.
La información, difundida por Fernanda Iglesias, reactivó un capítulo que muchos creían saldado y puso en duda la estabilidad del show aniversario, un evento que ya venía cargado de expectativas luego de meses de preparación. La periodista no dejó lugar a interpretaciones: “Lourdes Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, contó al aire en el magazine vespertino de El Trece conducido por María Belén Ludueña.
La gravedad del episodio llamó especialmente la atención porque, apenas días atrás, ambas habían logrado recomponer el diálogo tras hechos recientes que complicaron la vida personal y profesional del grupo. Iglesias relató además el nivel de tensión que alcanzó la discusión: "Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".
A partir de allí, la panelista expuso su propio análisis de la disputa. “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”, deslizó, y enseguida sumó un dato que terminó de encender el panorama: “Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”.
Según Iglesias, la fractura interna no solo afecta la previa del show, sino que impacta directamente en el ánimo de una de las protagonistas. “Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”, explicó, dejando en evidencia el nivel de desgaste emocional que arrastra la cantante.
Todo este conflicto se da en un contexto ya complejo para Lowrdez. A finales de octubre, la artista atravesó una situación límite vinculada a su expareja, Leandro García Gómez, quien terminó detenido luego de que la propia madre de la cantante denunciara su desaparición, y a lo que posteriormente se sumó también la acusación de Lissa Vera, detallando episodios de presunta violencia de género ejercida por él.
Apenas una semana después de aquel episodio angustiante, Lowrdez volvió a subirse a un escenario: el 30 de octubre se presentó durante la apertura del show de A Teens en el Gran Rex. Allí recibió un gesto público de contención de su compañera, quien le dedicó un mensaje cariñoso en Instagram: “Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”.
Pero la armonía duró poco. Según trascendió, cuando Lowrdez se enteró de que Lissa había declarado en contra de García Gómez aportando detalles sobre situaciones de violencia, la reacción no fue la esperada: la artista se habría mostrado profundamente molesta, interpretando el gesto como una intromisión en un momento en el que sentía que no podía sostener el nivel de exposición que implicaba el caso.
Esta nueva pelea -ahora directamente entre Lowrdez y Lissa- suma presión a una banda que, cada vez que intenta rearmarse, vuelve a quedar envuelta en conflictos internos. El aniversario número 25, que debía ser una celebración histórica, quedó temporalmente opacado por discusiones que amenazan con alterar no sólo la presentación prevista sino también la convivencia futura del emblemático grupo pop.
