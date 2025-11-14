Una pelea brutal desató una salida inesperada de Bandana a pocos días de su regreso

Todo este conflicto se da en un contexto ya complejo para Lowrdez. A finales de octubre, la artista atravesó una situación límite vinculada a su expareja, Leandro García Gómez, quien terminó detenido luego de que la propia madre de la cantante denunciara su desaparición, y a lo que posteriormente se sumó también la acusación de Lissa Vera, detallando episodios de presunta violencia de género ejercida por él.

Bandana

Apenas una semana después de aquel episodio angustiante, Lowrdez volvió a subirse a un escenario: el 30 de octubre se presentó durante la apertura del show de A Teens en el Gran Rex. Allí recibió un gesto público de contención de su compañera, quien le dedicó un mensaje cariñoso en Instagram: “Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”.

Pero la armonía duró poco. Según trascendió, cuando Lowrdez se enteró de que Lissa había declarado en contra de García Gómez aportando detalles sobre situaciones de violencia, la reacción no fue la esperada: la artista se habría mostrado profundamente molesta, interpretando el gesto como una intromisión en un momento en el que sentía que no podía sostener el nivel de exposición que implicaba el caso.

Esta nueva pelea -ahora directamente entre Lowrdez y Lissa- suma presión a una banda que, cada vez que intenta rearmarse, vuelve a quedar envuelta en conflictos internos. El aniversario número 25, que debía ser una celebración histórica, quedó temporalmente opacado por discusiones que amenazan con alterar no sólo la presentación prevista sino también la convivencia futura del emblemático grupo pop.