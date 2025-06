Bandana se reúne nuevamente por sus 25 años: ¿estará presente Ivonne?

Ahora, la cuenta @RealTimeRating hizo trascender que Bandana volverá a los escenarios para festejar sus 25 años, algo que las mismas integrantes del grupo confirmaron.

VUELVE BANDANA FESTEJANDO SUS 25 AÑOS.

Con una publicación en Instagram, Valeria, Lissa, Virginia y Lourdes compartieron la noticia con sus fanáticos, sin dar demasiados detalles: "¿Quién tiene ganas de ver un poco más? #Bandana25años Coming soon...", escribieron, en un video donde se ve a las cuatro cantando uno de los más conocidos temas de la agrupación.

Quien tiene ganas de ver un poco más? #Bandana25años Coming soon…

Lamentablemente, este anuncio no incluye a la querida Ivonne Guzmán, para tristeza de los seguidores de la banda. La colombiana se encuentra, actualmente, en La Delio Valdez, una reconocida orquesta de cumbia latinoamericana formada en el año 2009.

"La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no", contó la artista en Radio Pop en septiembre del 2024.

El reencuentro de Bandana que antecedió a esta noticia

Disney acaba de lanzar la nueva versión live-action de Lilo y Stitch. Esta semana se estrenó la entrañable historia del caótico extraterrestre azul adoptado por una familia disfuncional en Hawái, ¡y promete ser un gran éxito!

Pero lo mejor de todo fue que Bandana se reencontró para cantar "Muero de amor por ti" en el DOT Baires. Esta canción la supo interpretar la banda al momento del lanzamiento de la película en formato dibujos animados.

Por supuesto, la alegría de los fans fue absoluta, dado que nadie esperaba la reaparición de las cuatro artistas.

