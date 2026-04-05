Úrsula Corberó mostró su nueva vida como mamá y conmovió en redes: "Tanto amor"

“Tanto amor no me cabe”, escribió Úrsula en el pie del posteo, donde publicó una serie de fotos que rápidamente despertaron la emoción de sus seguidores. Entre las imágenes, se la ve en la parte trasera de un auto, con lentes de sol y el pelo suelto, mientras amamanta a su hijo utilizando una almohada especial. También aparecen detalles como los pequeños pies de Dante sobre una manta con corazones y el espacio cálido y luminoso donde transcurren sus primeros días juntos.