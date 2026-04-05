Úrsula Corberó mostró su nueva vida como mamá y conmovió en redes: "Tanto amor"
La actriz compartió imágenes íntimas junto a su hijo Dante y dejó ver tanto la ternura como los desafíos de esta etapa.
En un domingo de Pascuas cargado de sensibilidad, Úrsula Corberó decidió abrir las puertas de su intimidad y compartir cómo está viviendo sus primeras semanas como mamá de Dante, fruto de su relación con Chino Darín, nacido el pasado 9 de febrero. Lejos de construir una imagen idealizada, la actriz apostó por mostrarse auténtica, con todo lo que implica este nuevo capítulo.
“Tanto amor no me cabe”, escribió Úrsula en el pie del posteo, donde publicó una serie de fotos que rápidamente despertaron la emoción de sus seguidores. Entre las imágenes, se la ve en la parte trasera de un auto, con lentes de sol y el pelo suelto, mientras amamanta a su hijo utilizando una almohada especial. También aparecen detalles como los pequeños pies de Dante sobre una manta con corazones y el espacio cálido y luminoso donde transcurren sus primeros días juntos.
El recorrido visual combina escenas cotidianas con momentos llenos de ternura: desde la ropa del bebé —como un body con dibujos de perritos o un enterito con la frase “mon petit croissant”— hasta instantes de descanso en la cama o paseos en cochecito, siempre envuelto en mantas y cuidado en cada detalle.
Pero la actriz también eligió mostrar el costado menos visible de la maternidad. En una de las fotos, aparece con gesto serio y tono irónico mientras utiliza dispositivos de extracción de leche, reflejando con naturalidad la rutina de la lactancia. Además, dejó ver la importancia del entorno cercano: en otra postal se observa a su madre, Esther, acompañando el momento junto a la cuna del bebé.
Con esta publicación, Corberó logró conectar desde un lugar genuino, mostrando una maternidad real, atravesada por el amor, el aprendizaje y también por los desafíos del día a día.
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