Bárbara Lanata desmiente rumores sobre la salud de su padre: "No sé por qué lo están matando"

De acuerdo con el parte médico, el periodista presentó un cuadro de sepsis generalizada, acumulación de líquido abdominal y trombosis en un brazo debido a los múltiples pinchazos recibidos durante su tratamiento. Sin embargo, Bárbara aclaró que su padre ha mostrado signos de estabilidad: “Le empezaron a dar anticoagulantes por la trombosis, pero no es grave. No tiene fiebre, los drenajes no presentan líquido y está despierto y tranquilo”. Además, reveló que, si bien Lanata requirió asistencia mecánica respiratoria durante todo el día, los médicos consideran que su evolución es favorable dentro de la complejidad del cuadro.