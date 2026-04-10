Emily Ceco blanqueó un nuevo romance a días de la condena de su ex
La ex Love is Blind sorprendió al contar que volvió a apostar al amor tras el fallo contra Santiago Martínez.
A pocas semanas de que la Justicia dictara sentencia contra su exmarido, Emily Ceco volvió a ser noticia al revelar que está iniciando un nuevo vínculo sentimental. El dato no pasó desapercibido, especialmente por la cercanía con el reciente fallo que condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por intento de femicidio, un proceso que tuvo a Ceco como protagonista y que marcó profundamente su vida.
Tras aquella resolución, la joven había manifestado su intención de enfocarse en su bienestar y recuperar la tranquilidad. Sin embargo, en las últimas horas dejó entrever que también se permitió volver a confiar en alguien. “Estoy conociendo a alguien”, reconoció, dando a entender que se trata de una historia incipiente, todavía en una etapa inicial, pero lo suficientemente significativa como para compartirla públicamente.
De acuerdo a lo que se comentó en el ambiente mediático, el hombre sería un dirigente sindical llamado Kevin Cura Guti. Incluso, algunas versiones indican que el vínculo habría comenzado mientras transcurría el proceso judicial, aunque recién ahora tomó estado público. Por ahora, no hay demasiada información confirmada sobre la relación, pero ciertos movimientos en redes sociales y comentarios en programas de espectáculos terminaron por instalar el tema.
Como era de esperar, la novedad despertó reacciones encontradas: por un lado, quienes destacan su derecho a rehacer su vida después de una situación límite; por otro, quienes se sorprendieron por la rapidez con la que volvió a involucrarse afectivamente. En este escenario, Emily Ceco parece decidida a dar vuelta la página y avanzar, dejando atrás un capítulo doloroso para empezar una nueva etapa personal.
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