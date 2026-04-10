Emily Ceco blanqueó un nuevo romance a días de la condena de su ex

A pocas semanas de que la Justicia dictara sentencia contra su exmarido, Emily Ceco volvió a ser noticia al revelar que está iniciando un nuevo vínculo sentimental. El dato no pasó desapercibido, especialmente por la cercanía con el reciente fallo que condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por intento de femicidio, un proceso que tuvo a Ceco como protagonista y que marcó profundamente su vida.