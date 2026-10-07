Tras las críticas, Pampita desafió a peregrinar a Nacho Ortelli el próximo año: qué respondió el periodista

Seguidamente, sostuvo que la peregrinación a Luján "no es una competencia, no toda la gente puede caminar tantos kilómetros, no es una maratón necesariamente como para jugar quién camina cuántos kilómetros, al contrario".

Fue entonces cuando Nacho Ortelli decidió escribirle a De Brito y responderle en vivo a la modelo: "Respeto a Pampita, quizás mis comentarios se viralizaron y parecía otra cosa, camino a Luján hace muchos años, mucha gente se sintió mal por mi comentario, que no fue muy fino y sólo quería acercar mi postura, quedo a disposición para lo que necesite, y acepto el desafío de Pampita, voy el año que viene con ella".